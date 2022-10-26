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Золото дорожчає 26 жовтня в умовах зниження прибутковості держборгу США
10:21 26.10.2022 |
Ціна на золото в середу вранці помірно зростає, поки ринки все ще знаходяться в очікуванні майбутніх кроків від Федеральної резервної системи (ФРС) США, а прибутковість державних американських облігацій дещо знижується, випливає з цих торгів.
Станом на 8:55 EET ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростає на 5,35 долара, або на 0,31%, до 1 663,35 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дорожчає на 0,8%, до 19,503 доларів за унцію.
Ринки останніми днями перебувають у очікуванні подальших дій від Федеральної резервної системи США. За даними CME Group, 91,7% експертів прогнозують, що у листопаді ФРС знову підвищить облікову ставку на 0,75 процентного пункту, до 3,75-4% річних.
Крім того, доходність десятирічних держоблігацій (US Treasuries) знижується до 4,08% з рівня минулого закриття 4,11%. Держоблігації США - альтернативний золоту напрямок "безпечних" інвестицій, тому котирування цих двох активів, тобто дохідність паперів і ціна дорогоцінного металу, як правило, мають різноспрямовану динаміку.
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