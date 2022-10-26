Доларовий індекс 26 жовтня стабільний після обвалу напередодні

Курс долара вранці у середу стабільний до євро і слабо зміцнюється до ієни після різкого зниження напередодні.

Індекс, що розраховується ICE, що показує динаміку долара США щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), практично не змінюється. У вівторок індикатор знизився приблизно на 1%.

Тиск на долар надають очікування учасників ринку, що Федрезерв може у найближчому майбутньому уповільнити зростання ключової ставки на тлі зниження темпів інфляції та проблем в американській економіці.

Так, минулого тижня глава Федерального резервного банку (ФРБ) Сан-Франциско Мері Дейлі сказала, що американському ЦБ слід почати обговорювати питання уповільнення темпів підйому базової процентної ставки. Зробити це дуже важливо, оскільки Федеральна резервна система (ФРС) не хоче надмірно посилити політику, так само як не хоче, щоб зростання ставки виявилося недостатнім для стримування інфляції, сказала вона.

Пара євро/долар до 8:57 кв торгується на рівні $0,9968, не змінившись порівняно з рівнем закриття сесії у вівторок.

Курс долара до ієни зріс на 0,1% і склав 148,13 єни порівняно зі 147,93 єни напередодні.

Як стало відомо в середу, Банк Японії збільшив покупки держоблігацій з метою утримання їхньої прибутковості в цільовому діапазоні. Центробанк запропонував викупити 10-річні та 25-річні облігації на суму 350 млрд ієн, на 100 млрд ієн більше, ніж планувалося раніше.

Фунт подешевшав на 0,1% і становить $1,1461 порівняно з $1,1472 на закриття попередньої сесії.