Фондові біржі АТР помітно зростають 26 жовтня на очікуваннях уповільнення інфляції

Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) зростають у середу на очікуваннях уповільнення зростання споживчих цін, свідчать дані торгів.

Станом на 7:59 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зростав на 1,42% - до 3018,6 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 2,32%, до 1968,13 пункту, гонконгський Hang Seng Index %, до 15 490 пунктів. Південнокорейський KOSPI збільшувався на 0,77% - до 2252,26 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,12%, до 6806,9 пунктів, японський Nikkei 225 - на 1,04%, до 27533,5 пунктів.

На ринках Азії спостерігається активне піднесення слідом за американськими індексами, які закрилися у плюсі ​​на 1-2,3%. Трейдери оцінювали дані зі США, згідно з якими індекс довіри споживачів у країні в жовтні знизився до 102,5 пунктів з показника вересня 107,8 пунктів, тоді як очікувалося зниження лише до 106,5 пунктів.

Слабкі дані сприйняли з оптимізмом, оскільки це може вказувати на уповільнення інфляції і, відповідно, сприяти пом'якшенню монетарної політики ФРС США.

"Кілька економічних звітів говорять про одне - про те, що економіка слабшає. Ослаблення економіки призведе до уповільнення інфляції, і це є хороші новини для довгострокових інвесторів, які планують повернутися на ринок акцій", - цитує агентство Франс Прес старшого ринкового аналітика Oanda Едварда Мою ( Edward Moya).