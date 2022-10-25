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Мінфін на аукціонах ОВДП 25 жовтня залучив до держбюджету 1 млрд грн, $14 млн
Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 25 жовтня, змогло залучити до держбюджету 1,55 мільярда гривень (в еквіваленті).
Як свідчать дані Мінфіну, надходження від розміщення номінованих у гривні ОВДП впали до 1,02 мільярда гривень порівняно із 5,81 млрд грн минулого тижня.
Зокрема, від продажу шестимісячних облігацій під 12% річних вдалося залучити 16,18 млн грн, а від розміщення річних ОВДП під 14% - лише 12,72 млн грн.
Водночас від продажу півторарічних облігацій під 18,5% річних надійшло 995,06 млн грн.
Крім того, Мінфін розмістив номіновані у доларах США річні облігації на $14,42 млн під 4,5% річних.
Результати проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 25 жовтня 2022 року
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