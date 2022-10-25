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АНАЛІТИКА

Фунт впевнено дорожчає до долара після вступу Сунака на посаду британського прем'єра

15:59 25.10.2022 |

Фінанси

 

Долар США зміцнюється в парі з євро і дешевшає відносно єни на торгах у вівторок.

Курс фунта впевнено йде вгору після офіційного вступу Ріші Сунака на посаду прем'єр-міністра Великої Британії.

Сунак заявив у вівторок, що пріоритетом його уряду буде забезпечення економічної стабільності країни.

"Це означатиме ухвалення складних рішень", - сказав він у своєму першому виступі як британський прем'єр.

"Уряд, який я очолюю, не залишить наступне покоління із боргами, які ми не могли виплатити самі", - заявив Сунак.

Фунт стерлінгів на 15:00 EET торгується на рівні $1,1318 порівняно з $1,1279 на закриття попередньої сесії.

Британська нацвалюта, проте, навряд чи матиме серйозну підтримку за рахунок середньострокового бюджетного плану, який уряд країни планує опублікувати 31 жовтня, зазначають експерти Rabobank.

Цей план, ймовірно, передбачатиме підвищення податків та скорочення витрат, у зв'язку з чим ще більше погіршить перспективи економіки Великої Британії, каже валютний стратег Rabobank Джейн Фолі, думку якого наводить Dow Jones.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара до шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,01% у вівторок, ширший WSJ Dollar Index стабільний.

Пара євро/долар торгується на рівні $0,9869 порівняно $0,9875 на закриття ринку у понеділок.

Засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ), що відбудеться у четвер, може задати тон динаміці євро на найближчі кілька тижнів, каже аналітик FXTM Люкман Отунуга.

Якщо ЄЦБ підніме відсоткові ставки на 75 базисних пунктів (б.п.) і дасть зрозуміти, що готовий до їхнього швидкого підвищення в майбутньому, євро отримає підтримку, зазначає експерт. Підвищення ставок одразу на 100 б.п. буде стимулом для подальшого зміцнення євро, і курс може вийти з діапазону, в якому він торгується зараз, вважає він.

"Підйом ставок менш ніж на 50 б.п. може призвести до падіння євро до рівня $0,9700 і нижче", - зазначає Отунуга.

Курс долара до єни опустився під час торгів у вівторок до 148,90 єни проти 149,01 єни на закриття попередньої сесії.

Юань подешевшав до долара до мінімуму з 2007 року (7,3093 юаня/$1) на торгах у вівторок, коли Народний банк Китаю (НБК, Центробанк країни) встановив довідковий курс нацвалюти на мінімальному за 14 років рівні. Офшорний юань (торгується в Гонконгу) опускався до чергового рекордного мінімуму - 7,3751 юаня/$1.

На 15:00 EET курс долара становить 7,3087 юаня у Шанхаї та 7,3597 юаня у Гонконгу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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