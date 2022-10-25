Курс євро 25 жовтня уповільнив зниження до долара

Курс євро до долара трохи сповільнив зниження у вівторок вдень після виходу німецької макростатистики, випливає з даних торгів.

Станом 12:59 ЕЕТ курс євро до долара зменшується до 0,9867 долара з рівня минулого закриття в 0,9874 долара. До виходу статистики євро дешевшав до 0,9856 долара.

Курс долара до ієни водночас опускається до 148,89 єни із 148,96 єни на закриття минулої торгової сесії. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) збільшується на 0,02%, до 112,01 пункту.

Валютні трейдери оцінюють європейську макростатистику. Індекс ділового клімату в Німеччині знизився до 84,3 пункту з переглянутого показника вересня 84,4 пункту. Аналітики прогнозували зменшення показника до 83,3 пунктів.

Пізніше у вівторок аналітична компанія Conference Board повідомить дані про довіру споживачів до економіки США. На думку експертів, показник знизився до 106,5 пунктів з вересневих 108 пунктів.