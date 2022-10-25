Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Курс євро 25 жовтня уповільнив зниження до долара

13:31 25.10.2022 |

Фінанси

 

Курс євро до долара трохи сповільнив зниження у вівторок вдень після виходу німецької макростатистики, випливає з даних торгів.

Станом 12:59 ЕЕТ курс євро до долара зменшується до 0,9867 долара з рівня минулого закриття в 0,9874 долара. До виходу статистики євро дешевшав до 0,9856 долара.

Курс долара до ієни водночас опускається до 148,89 єни із 148,96 єни на закриття минулої торгової сесії. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) збільшується на 0,02%, до 112,01 пункту.

Валютні трейдери оцінюють європейську макростатистику. Індекс ділового клімату в Німеччині знизився до 84,3 пункту з переглянутого показника вересня 84,4 пункту. Аналітики прогнозували зменшення показника до 83,3 пунктів.

Пізніше у вівторок аналітична компанія Conference Board повідомить дані про довіру споживачів до економіки США. На думку експертів, показник знизився до 106,5 пунктів з вересневих 108 пунктів.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,0804
  0,1225
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5855  0,14 0,35 40,5668  0,15 0,36
EUR 38,1752  0,04 0,09 39,5039  0,04 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес