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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
НБУ заборонив банкам розрахунки за іноземними цінними паперами із резидентами-небанками
13:00 25.10.2022 |
Національний банк України (НБУ) заборонив банкам розрахунки за іноземними цінними паперами (ЦП) із резидентами-небанками.
Відповідну зміну регулятор вніс згідно з постановою правління НБУ №222 від 20 жовтня, оприлюдненою на сайті центробанку.
Згідно з повідомленням, банки можуть розраховуватися з нерезидентами з цінних паперів іноземних емітентів виключно в іноземній валюті.
Згідно з постановою наголошується, що за нововведеним інструментом, що дозволяє фізособам купувати долари США за офіційним курсом НБУ з подальшим їх розміщенням на терміновий депозит у банку та обов'язковим зворотним продажем купленої валюти після завершення терміну депозиту за офіційним курсом НБУ нараховуватиме банкам відсотки.
Зокрема, відсотки нараховуватимуться за залишками коштів на рахунку банку в інвалюті за ставкою, що відповідає Federal Funds Target Range - Lower Bound, яка наразі становить 3%.
Зазначається, що нараховані відсотки в інвалюті сплачуються банку щомісяця у національній валюті у перерахунку за офіційним курсом НБУ на дату сплати відсотків.
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