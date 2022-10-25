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НБУ заборонив банкам розрахунки за іноземними цінними паперами із резидентами-небанками

 

Національний банк України (НБУ) заборонив банкам розрахунки за іноземними цінними паперами (ЦП) із резидентами-небанками.

Відповідну зміну регулятор вніс згідно з постановою правління НБУ №222 від 20 жовтня, оприлюдненою на сайті центробанку.

Згідно з повідомленням, банки можуть розраховуватися з нерезидентами з цінних паперів іноземних емітентів виключно в іноземній валюті.

Згідно з постановою наголошується, що за нововведеним інструментом, що дозволяє фізособам купувати долари США за офіційним курсом НБУ з подальшим їх розміщенням на терміновий депозит у банку та обов'язковим зворотним продажем купленої валюти після завершення терміну депозиту за офіційним курсом НБУ нараховуватиме банкам відсотки.

Зокрема, відсотки нараховуватимуться за залишками коштів на рахунку банку в інвалюті за ставкою, що відповідає Federal Funds Target Range - Lower Bound, яка наразі становить 3%.

Зазначається, що нараховані відсотки в інвалюті сплачуються банку щомісяця у національній валюті у перерахунку за офіційним курсом НБУ на дату сплати відсотків.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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