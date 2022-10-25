Глава SEC заявив про централізацію на криптовалютному ринці

Голова Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Гері Генслер не вважає, що криптовалютному ринку на даному етапі притаманна децентралізація. Про це пише The Block.

За його словами, регулятор спостерігає централізацію в індустрії, незважаючи на те, що крипторинок «базується на ідеї децентралізації».

Генслер припустив, що більшість криптобірж порушують законодавство про цінні папери:

«Що стосується посередників, так званих криптобірж або кредитних платформ, вони дуже централізовані і на них, як правило, розміщено сотні токенів».

Він закликав подібні компанії звертатися до SEC у разі сумнів щодо можливої класифікації того чи іншого токену як цінного паперу. За словами Генслера, регулятор може працювати з кожним конкретним випадком окремо.



