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АНАЛІТИКА

Глава SEC заявив про централізацію на криптовалютному ринці

11:13 25.10.2022 |

Фінанси

 

Голова Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Гері Генслер не вважає, що криптовалютному ринку на даному етапі притаманна децентралізація. Про це пише The Block.

За його словами, регулятор спостерігає централізацію в індустрії, незважаючи на те, що крипторинок «базується на ідеї децентралізації».

Генслер припустив, що більшість криптобірж порушують законодавство про цінні папери:

«Що стосується посередників, так званих криптобірж або кредитних платформ, вони дуже централізовані і на них, як правило, розміщено сотні токенів».

Він закликав подібні компанії звертатися до SEC у разі сумнів щодо можливої класифікації того чи іншого токену як цінного паперу. За словами Генслера, регулятор може працювати з кожним конкретним випадком окремо.


Глава SEC заявив про централізацію на криптовалютному ринці

 
За матеріалами: forklog.com.ua
Ключові теги: bitcoin
 

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