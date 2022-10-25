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АНАЛІТИКА

Вартість золота 25 жовтня залишається стабільною в очікуванні дій від ФРС США

10:01 25.10.2022 |

Фінанси

 

Ціна на золото у вівторок вранці не демонструє певної динаміки, поки ринки перебувають в очікуванні наступних дій від Федрезерва США, випливає з цих торгів.

Станом на 8:02 EET ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex символічно зростає на 0,45 долара, або на 0,03%, до 1 654,55 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дорожчає на 0,3% - до 19,247 долара за унцію.

У вівторок вранці ціна на золото не демонструє яскравої динаміки, доки ринки продовжують очікувати на подальші дії від Федеральної резервної системи США. За даними CME Group, 97,2% експертів прогнозують, що у листопаді ФРС знову підвищить облікову ставку на 0,75 процентного пункту, до 3,75-4% річних.

При цьому в очікуванні дій від Федрезерва курс долара по відношенню до інших основних валют слабко змінюється. Так, індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) знижується на 0,06%, до 111,92 пункту. А чим дешевше долар, тим доступнішим стає золото для покупки в іншій валюті, і навпаки.
Ключові теги: золото
 

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