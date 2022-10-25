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Фунт 25 жовтня дорожчає до долара на політичних новинах із Британії
09:36 25.10.2022 |
Курс фунта стерлінгів зростає у вівторок вранці по відношенню до долара, інвестори оцінюють новини про обрання нового британського прем'єр-міністра, випливає з даних торгів.
Станом на 8:25 ЕЕТ курс фунта збільшується до 1,1292 долара з рівня попереднього закриття в 1,1275 долара.
Курс євро до долара водночас зменшується до 0,9873 долара з рівня минулого закриття 0,9874 долара, курс долара до єни - до 148,93 єни зі 148,96 єни на закриття минулої торгової сесії. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) знижується на 0,04%, до 111,94 пункту.
У понеділок Ріші Сунак був обраний головою правлячої консервативної партії Великобританії, він також обійме посаду прем'єра країни. Сунак стане вже третім прем'єром Британії цього року. У липні про намір піти у відставку з посади прем'єра заявив Борис Джонсон. Обрана у вересні на його місце Ліз Трасс була прем'єром лише 44 дні і також подала у відставку, зіткнувшись із критикою через новий "план підтримки" економіки та побоювання, що для його реалізації уряд збільшить розмір держборгу.
"Багато хто бачать у новому прем'єр-міністрі джерело стабільності, особливо якщо порівнювати з хаотичним терміном Трас, під час якого на ринках спостерігалася серйозна волатильність", - цитує агентство Франс Прес аналітика XTB Валіда Кудмані (Walid Koudmani).
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