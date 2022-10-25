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АНАЛІТИКА

Азіатські фондові індекси переважно знизилися за підсумками торгів 25 жовтня

12:56 25.10.2022 |

Фінанси

 

Основні фондові індекси Азіатського-Тихоокеанського регіону (АТР) завершили торги вівторка переважно зниженням, ринки реагували на новини з Китаю, свідчать дані торгів та коментарі аналітиків.

За підсумками торгів індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знизився на 0,04%, до 2 976,28 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,46%, до 1 923,51 пункту; гонконгський Hang Seng Index знизився на 0,1%, до 15 165,59 пунктів. Південнокорейський KOSPI зменшився на 0,05%, до 2 235,07 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 збільшився на 0,28%, до 6 798,6 пунктів, японський Nikkei 225 - на 1,02%, до 27 250,28 пункту.

У вівторок біржі АТР в основному знизилися, а щодо безпосередньо Китаю, то інвестори, як і раніше, воліють утримуватися від великих покупок акцій там після того, як Сі Цзіньпін був затверджений на третій термін на посаду генерального секретаря ЦК КПК і голови Військової ради ЦК КПК.

"Ми, звичайно, зараз тримаємося подалі від китайського ринку, тому що політична ситуація не дуже сприятлива", - наводить агентство Франс Прес думка президента Pence Wealth Management Лайли Пенс (Laila Pence).

Також трейдери побоювалися продовження жорстких заходів "боротьби з ковідом" у Китаї, які, своєю чергою, негативно впливають на економіку країни.
 

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