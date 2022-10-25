Фінансові новини
- |
- 25.10.22
- |
- 23:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Азіатські фондові індекси переважно знизилися за підсумками торгів 25 жовтня
12:56 25.10.2022 |
Основні фондові індекси Азіатського-Тихоокеанського регіону (АТР) завершили торги вівторка переважно зниженням, ринки реагували на новини з Китаю, свідчать дані торгів та коментарі аналітиків.
За підсумками торгів індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знизився на 0,04%, до 2 976,28 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,46%, до 1 923,51 пункту; гонконгський Hang Seng Index знизився на 0,1%, до 15 165,59 пунктів. Південнокорейський KOSPI зменшився на 0,05%, до 2 235,07 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 збільшився на 0,28%, до 6 798,6 пунктів, японський Nikkei 225 - на 1,02%, до 27 250,28 пункту.
У вівторок біржі АТР в основному знизилися, а щодо безпосередньо Китаю, то інвестори, як і раніше, воліють утримуватися від великих покупок акцій там після того, як Сі Цзіньпін був затверджений на третій термін на посаду генерального секретаря ЦК КПК і голови Військової ради ЦК КПК.
"Ми, звичайно, зараз тримаємося подалі від китайського ринку, тому що політична ситуація не дуже сприятлива", - наводить агентство Франс Прес думка президента Pence Wealth Management Лайли Пенс (Laila Pence).
Також трейдери побоювалися продовження жорстких заходів "боротьби з ковідом" у Китаї, які, своєю чергою, негативно впливають на економіку країни.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Гра з потрійним дном. Як Путін використовує фейк про «українську брудну бомбу»
|НАБУ оголосило у розшук ексголову Нацбанку Шевченка
|Двигуни для ворожих літаків. СБУ підтвердила затримання почесного президента Мотор Січ Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ
|США, Британія і Франція спільно відкинули брехню Росії про «брудну бомбу»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Кількість страхових партнерів багатопрофільного медичного центру «Лелека» досягла 20
У РУБРИЦІ
|Мінфін на аукціонах ОВДП 25 жовтня залучив до держбюджету 1 млрд грн, $14 млн
|Рада НБУ призначила нового заступника Пишного
|Фунт впевнено дорожчає до долара після вступу Сунака на посаду британського прем'єра
|Курс євро 25 жовтня уповільнив зниження до долара
|НБУ заборонив банкам розрахунки за іноземними цінними паперами із резидентами-небанками
|Азіатські фондові індекси переважно знизилися за підсумками торгів 25 жовтня
Бізнес
|SpaceX запустить Starlink Aviation у 2023 році — сервіс надаватиме пасажирам літаків доступ до інтернету зі швидкістю 350 Мбіт/с
|TSMC розглядає розширення виробництва в Японії для зниження геополітичних ризиків
|Влада США виділять $2,8 млрд на розвиток місцевого виробництва батарей для електромобілів
|Amazon запускає освітню програму для українців
|Apple анонсувала нові планшети iPad Pro на чипі M2 з підтримкою Wi-Fi 6E та iPad з повним редизайном (більший екран 10,9 дюйма та USB-C )
|Терміни постачання мікрочіпів значно скоротилися – галузь долає дефіцит і виходить з кризи
|Google почала впроваджувати вхід без пароля в Chrome та Android