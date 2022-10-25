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Банки видали бізнесу під час воєнного стану пільгових кредитів на 56 мільярдів, – Мінфін
За минулий тиждень у межах держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 323 пільгові кредити на загальну суму 1,56 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Загалом із моменту старту програми суб'єкти підприємництва станом на 24 жовтня отримали від уповноважених банків 48 988 кредитів на загальну суму 146,41 млрд грн, з яких 31 636 - від банків державного сектору економіки на загальну суму 58,37 млрд грн.
За період дії воєнного стану в Україні у межах держпрограми укладено 14 166 кредитних договорів на загальну суму 56,79 млрд грн.
Із них 777 млн грн - на інвестиційні цілі; 5,15 млрд грн - як антикризові кредити; 4,45 млрд грн - як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 22,21 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників та ще 24,21 млрд грн - на антивоєнні цілі.
Зазначається, що програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд в особі Міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду.
На сьогодні за Державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 44 банками.
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