Котирування єврооблігацій України стабілізувалися

Котирування українських єврооблігацій, що знизилися за місяць у середньому на 20%, минулого тижня загалом стабілізувалися: якщо на короткому кінці кривої вони ще трохи знизилися, то на середньому та довгому кінці кривої на новинах про підсумки роботи місії МВФ з питань України навіть трохи підросли.

За даними Bloomberg, доларові єврооблігації-2025 подешевшали на 3,5% - до 22,1% номіналу, що відповідає прибутковості близько 74,8% річних.

Єврооблігації в доларах із погашенням у 2026-2030 роках котирувалися на кінець минулої п'ятниці в діапазоні 18,4-20% номіналу, що в середньому на 0,1 процентних пункти (п.п.) вище, ніж тижнем раніше, а їхні поточні ставки становлять 62,4% до 41,7% річних.

Ціна найдовших доларових паперів із погашенням у 2031 та 2034-2035 роках завдяки збільшенню у п'ятницю на новинах про підсумки місії МВФ на 0,1-0,2 в.п. загалом за підсумками тижня залишилася на рівні 17,6-17,3% номіналу, що відповідає прибутковості 36,8-34,3% річних.

Щодо єврооблігацій у євро, то вони за тиждень подешевшали в середньому на 4%. На кінець минулого тижня папери з погашенням у 2028 році котирувалися по 18%, у 2032 році - по 17,4% від номіналу. З урахуванням нижчої номінальної відсоткової ставки порівняно з доларовими паперами це відповідало дохідності до погашення 48,5% у першому випадку та 33,1% річних - у другому.

Найменше подешевшали ВВП-варанти - на 1,7%, до 26,2% умовної вартості.

Як повідомлялося, 21 жовтня глава місії МВФ в Україні Гевін Грей заявив про продуктивні дискусії та продовження в найближчі тижні роботи над запрошеною Києвом Моніторинговою програмою за участю Ради директорів. Передбачається, що вона стане основою повноцінної програми фінансування з боку Фонду. Міністр фінансів США Джанет Єллен позаминулого тижня зазначила, що така повноцінна програма МВФ для України може бути вже на початку наступного року.

Голова Нацбанку Андрій Пишний за підсумками роботи місії повідомив, що наступний раунд переговорів з експертами МВФ щодо підготовки Моніторингової програми очікується у листопаді, а її затвердження - у грудні.