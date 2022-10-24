ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 24.10.22

У районі 2.30 EET, тобто на ранкових торгах для Далекого Сходу, курс долара за 10 хвилин обвалився одразу до 145,7 єни зі 150 єн. Це сталося після того, як ЗМІ повідомили про проведення центробанком Японії у п'ятницю інтервенції на валютному ринку.