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Золото слабо дорожчає 24 жовтня на очікуваннях майбутніх дій ФРС США
09:32 24.10.2022 |
Ціна на золото в понеділок вранці трохи зростає, ринки чекають наступних дій від Федрезерва США, свідчать дані торгів.
Станом на 8:33 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростає на 3,5 долара, або на 0,21%, до 1 659,75 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дорожчає на 1,2%, до 19,293 доларів за унцію.
Вартість золота слабо зростає в понеділок вранці, поки основна увага ринків звернена до подальших дій Федеральної резервної системи США. За даними CME Group, 90,5% експертів прогнозують, що у листопаді ФРС знову підвищить облікову ставку на 0,75 процентного пункту, до 3,75-4% річних.
При цьому стримуючий ефект на зростання вартості золота чинить зміцнення долара, оскільки чим дорожче американська валюта, тим недоступніше золото для покупки в іншій валюті.
Так, курс долара до єни збільшується до 148,91 єни із 147,64 єни на закриття минулої торгової сесії. Курс євро до долара водночас знижується до 0,9843 долара з рівня минулого закриття 0,9860 долара. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) збільшується на 0,1%, до 112,1 пункту.
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