Курс долара до ієни 24 жовтня знову почав зростати після нічного падіння

Курс долара в понеділок вранці повернувся до зростання щодо ієни після різкого нічного падіння, свідчать дані торгів.

Станом на 8.32 ЕЕТ курс долара до єни збільшується до 148,91 єни із 147,64 єни на закриття минулої торгової сесії.

Курс євро до долара водночас знижується до 0,9843 долара з рівня минулого закриття 0,986 долара. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) збільшується на 0,1%, до 112,1 пункту.

У районі 2.30 EET, тобто на ранкових торгах для Далекого Сходу, курс долара за 10 хвилин обвалився одразу до 145,7 єни зі 150 єн. Це сталося після того, як ЗМІ повідомили про проведення центробанком Японії у п'ятницю інтервенції на валютному ринку. Влада Японії у свою чергу не коментувала повідомлення, що з'явилися. До того єна неухильно слабшала до долара, досягнувши рівнів літа 1990 року.

"Схоже, що японська влада вчинила цю дію, оскільки ранкова динаміка не була заснована на реальних грошових потоках. Нехай обмежити глобальну динаміку купівлі долара складно, це допоможе виграти трохи часу", - наводить агентство Блумберг слова виконавчого директора валютного відділу Credit Agricole у Токіо Юдзі. Сайто.