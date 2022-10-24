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Фондові біржі АТР 24 жовтня торгуються різноспрямовано, Hang Seng падає майже на 5%
08:17 24.10.2022 |
Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у понеділок не показують єдиної динаміки, при цьому гонконгський Hang Seng знижується більш ніж на 4,7%.
Станом на 7:51 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знижувався на 0,89%, до 3011,74 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,35%, до 1960,04 пункту; гонконгський Hang Seng Index падав на 4,74%, до 15 443 пунктів. Південнокорейський KOSPI зростав на 1,08%, до 2237 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 1,68%, до 6789,1 пунктів, японський Nikkei 225 - на 0,65%, до 27064,5 пунктів.
Індекси Китаю опускаються після новин про те, що Сі Цзіньпіна було затверджено на третій термін на посаду генерального секретаря ЦК КПК та голови Військової ради ЦК КПК. Рішення було ухвалено за підсумками першого пленуму ЦК КПК 20-го скликання. За словами аналітиків, інвестори побоюються продовження жорсткої політики КНР щодо захворюваності на коронавірус, оскільки карантинні обмеження шкодять економіці.
"Чим централізованішою стає влада, тим вищий ризик надмірно ретельної реалізації директив зверху. Це сталося під час деяких локдаунів у другому кварталі", - цитує агентство Франс Прес аналітика Pantheon Macroeconomics Дункана Ріглі (Duncan Wrigley).
Трейдери також оцінюють статистику з Китаю, згідно з якою ВВП країни у третьому кварталі зріс на 3,9% у річному вираженні, аналітики очікували збільшення на 3,4%. Експорт КНР за перші три квартали цього року зріс на 12,5%, імпорт - на 4,1%.
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