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Американські індекси 21 жовтня закрилася в плюсі, тому що надії на менш агресивну політику ФРС зростають
06:17 24.10.2022 |
Американські акції зросли до закриття торгового тижня у п'ятницю після отримання звіту, з якого випливало, що Федеральна резервна система США, ймовірно, буде обговорювати менше підвищення процентної ставки у грудні, що вселяє надію на те, що центральний банк може зайняти менш агресивну політику.
Згідно зі звітом Wall Street Journal, деякі чиновники ФРС почали заявляти про своє бажання найближчим часом уповільнити темпи підвищення, а також про те, як сигналізувати про плани схвалити невелике підвищення у грудні.
Президент Федеральної резервної системи Сан-Франциско Мері Дейлі підтримала цю думку і сказала, що настав час почати говорити про уповільнення темпів зростання вартості запозичень, і це має запобігти відправленню економіки в «вимушений спад» через надто різке підвищення процентних ставок.
Крім того, президент Федерального резервного банку Чикаго Чарльз Еванс підтвердив свою позицію: ФРС має підняти політику «трохи вище» 4,5% на початок наступного року, а потім залишити її на цьому рівні.
Аналітики очікують, що ФРС підвищить ставки на 75 базисних пунктів на четвертому засіданні поспіль у листопаді. Цього року акції опинилися під тиском, оскільки центральний банк став на шлях агресивного підвищення ставок, намагаючись впоратися з стійкою інфляцією, посилюючи побоювання з приводу політичної помилки, яка призведе економіку до рецесії.
Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 748,97 пунктів, або 2,47%, до 31 082,56 пунктів, S&P 500 додав 86,97 пунктів, або 2,37%, до 3752,75 пунктів, а Nasdaq Composite додав ,87 пунктів, або 2,31%, до 10 859,72 пунктів.
За тиждень S&P 500 зріс на 4,74%, Dow - на 4,89%, а Nasdaq - на 5,22%. Кожен із трьох основних індексів продемонстрував найбільший тижневий процентний приріст за чотири місяці.
Звіт допоміг акціям оговтатися від ранніх втрат, оскільки Snap Inc впала на 28,08% після того, як повідомила про найповільніше квартальне зростання виручки за останні п'ять років, оскільки рекламодавці скоротили витрати через інфляцію та геополітичні проблеми.
Це позначилося на інших компаніях, які значною мірою залежать від доходів від реклами, таких як Meta Platforms Inc, що знизилися на 1,16%, та Pinterest, що знизилися на 6,40%.
Також впали після публікації квартального прибутку акції American Express, що втратили 1,67%, і Verizon Communications, які втратили 4,46%.
American Express заявила, що створила більші резерви для підготовки до можливих дефолтів у міру наближення економічного спаду, тоді як прибуток Verizon впав на 23%, а оператор не зміг оцінити кількість нових абонентів бездротового зв'язку.
Наступний тиждень принесе звіти про прибуток від таких імен, як Twitter, Microsoft Corp, Alphabet та Apple Inc.
Незважаючи на недавню серію результатів, що розчаровують, сезон звітності за третій квартал досі був кращим, ніж побоювалися, з очікуваннями зростання для компаній S&P 500 на рівні 3,1%, згідно з даними Refinitiv, порівняно з 2,8% раніше на тижні, проте значно нижче прогнозу в 11,1% на початку липня.
Акції Schlumberger зросли на 10,33%, що допомогло підняти енергетичний сектор S&P 500 на 2,76% після повідомлення про квартальний прибуток вище за очікування.
Обсяг на біржах США становив 12,15 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,57 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.
Зростаючі випуски перевищували падаючі NYSE у співвідношенні 2,59 до 1; на Nasdaq співвідношення 2,03 до 1 сприяло зростанню.
S&P 500 показав 9 нових 52-тижневих максимумів та 32 нових мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 60 нових максимумів та 322 нових мінімуму.
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