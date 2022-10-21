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АНАЛІТИКА

Чистий продаж НБУ минулого тижня знизився до $576,4 млн

21:36 21.10.2022 |

Фінанси

 

Чистий продаж доларів Національним банком України минулого тижня знизився вкрай незначно - до $569,2 млн із $604,6-608,5 млн у два попередні тижні.

Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, з 17 по 21 жовтня він придбав $7,2 млн, що відповідає звичайним обсягам купівлі в період війни, тоді як продав $576,4 млн порівняно з $613,7 млн ​​тижнем раніше.

На готівковому ринку гривня за підсумками тижня зміцнилася незначно - приблизно на 0,15 грн, до близько 40,55 грн/$1, проте спред між курсами купівлі та продажу помітно звузився.

Як повідомлялося, у вересні обсяг інтервенцій Нацбанку склав $2,75 млрд порівняно з $1,33 млрд у серпні і $1,2 млрд у липні, проте все одно залишається набагато меншим, ніж у червні ($3,96 млрд) та травні ($3 4 млрд).

Загалом з початку року по 21 жовтня включно НБУ придбав на ринку $3 млрд 149,4 млн та EUR111,0 млн, а продав $21 млрд 280,5 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.

У тому числі з початку війни купівля валюти досягла $2 млрд 492,5 млн та EUR111,0 млн, а продаж - $18 млрд 510,3 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.

Міжнародні резерви України станом на 1 жовтня 2022 року, за даними НБУ, становили $23,93 млрд (в еквіваленті), що на 5,9% менше, ніж на початок вересня. У той же час, за словами нового глави НБУ Андрія Пишного, на 7 жовтня вони знову перевищили $24 млрд, а за підсумками року Нацбанк очікує їх на рівні $26 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк
 

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