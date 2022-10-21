Єна 21 жовтня слабшає до долара на тлі зростання прибутковості американського держборгу

Курс долара в п'ятницю вдень піднявся вище за 151 ієну після того, як прибутковість десятирічних держбондів США зросла до максимального рівня з 2007 року, свідчать дані торгів.

Станом на 13.35 EET курс долара до єни піднімається до 151,28 єни зі 150,14 єни на минулому закритті.

Курс євро до долара водночас знижується до 0,9773 долара з рівня минулого закриття 0,9783 долара. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) збільшується на 0,52%, до 113,47 пункту.

Такому ралі американської валюти у п'ятницю вдень сприяє зростання прибутковості десятирічних держоблігацій США до максимального з 2007 року рівня.

Крім того, послабленню ієни, як і раніше, сприяють відмінності в монетарній політиці між Федеральною резервною системою США та центробанком Японії. Федрезерв продовжує піднімати облікову ставку, тоді як центробанк тримає її негативному рівні.

Рекорду з серпня 1990 року курс долара до японської валюти досяг напередодні, коли пробив позначку 150 єн. А ще наприкінці вересня через падіння курсу національної валюти до рівня 145,9 єни за долар фінансова влада Японії провела інтервенцію на валютному ринку. У ході інтервенції 22 вересня було придбано 2,8 трильйона ієн (близько 19,6 мільярда доларів). Після цього курс піднявся до 140 єн за долар, але вже за кілька днів повернувся на колишні позиції. Гравці ринку не відкидали і нових інтервенцій.