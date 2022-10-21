ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 21.10.22

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) представила звіт про діяльність у 2022 фінансовому році. Згідно з ним, відомство подало загалом 82 позови до суду проти різних організацій - 18 з них були пов'язані зі сферою цифрових активів.