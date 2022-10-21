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Понад 20% розслідувань CFTC за рік стосувалися криптокомпаній
10:20 21.10.2022 |
Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) представила звіт про діяльність у 2022 фінансовому році. Згідно з ним, відомство подало загалом 82 позови до суду проти різних організацій - 18 з них були пов'язані зі сферою цифрових активів.
Серед компаній, щодо яких CFTC проводила розслідування, у звіті виділили:
* платформу цифрових активів Digitex Futures - її звинуватили у незаконній пропозиції ф'ючерсів, спробах маніпулювання ціною нативного токену та недостатній реалізації KYC/AML-процедур;
* Mirror Trading International Proprietary Limited та її голову Корнеліуса Йоханнеса Стейнберга - звинувачення в шахрайстві з використанням криптовалют на $1,7 млрд;
* біржу Gemini за надання «неправдивої або оманливої» інформації регулятору щодо ф'ючерсного контракту, прив'язаного до ціни біткоїну;
* позов проти Ooki DAO через незаконну пропозицію біржових товарів з використанням запозичених коштів та порушення закону про банківську таємницю через відсутність KYC;
* Bitfinex та Tether Holdings Limited. Першу звинуватили у розміщенні на платформі ф'ючерсних контрактів та проведенні позабіржових угод з резидентами США без відповідної реєстрації. Tether оштрафували за «неправдиві чи оманливі заяви» про повне забезпечення стейблкоїну USDT.
«CFTC продовжує жорстко контролювати новий ринок цифрових товарних активів за допомогою всіх доступних інструментів», - заявив глава Комісії Ростін Бехнам.
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