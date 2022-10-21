Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Понад 20% розслідувань CFTC за рік стосувалися криптокомпаній

10:20 21.10.2022 |

Фінанси

 

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) представила звіт про діяльність у 2022 фінансовому році. Згідно з ним, відомство подало загалом 82 позови до суду проти різних організацій - 18 з них були пов'язані зі сферою цифрових активів.

Серед компаній, щодо яких CFTC проводила розслідування, у звіті виділили:

* платформу цифрових активів Digitex Futures - її звинуватили у незаконній пропозиції ф'ючерсів, спробах маніпулювання ціною нативного токену та недостатній реалізації KYC/AML-процедур;

* Mirror Trading International Proprietary Limited та її голову Корнеліуса Йоханнеса Стейнберга - звинувачення в шахрайстві з використанням криптовалют на $1,7 млрд;

* біржу Gemini за надання «неправдивої або оманливої» інформації регулятору щодо ф'ючерсного контракту, прив'язаного до ціни біткоїну;

* позов проти Ooki DAO через незаконну пропозицію біржових товарів з використанням запозичених коштів та порушення закону про банківську таємницю через відсутність KYC;

* Bitfinex та Tether Holdings Limited. Першу звинуватили у розміщенні на платформі ф'ючерсних контрактів та проведенні позабіржових угод з резидентами США без відповідної реєстрації. Tether оштрафували за «неправдиві чи оманливі заяви» про повне забезпечення стейблкоїну USDT.

«CFTC продовжує жорстко контролювати новий ринок цифрових товарних активів за допомогою всіх доступних інструментів», - заявив глава Комісії Ростін Бехнам.


Понад 20% розслідувань CFTC за рік стосувалися криптокомпаній

 
За матеріалами: forklog.com.ua
Ключові теги: bitcoin
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,8866
  0,1243
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6500  0,18 0,44 40,8000  0,05 0,13
EUR 38,1833  0,04 0,12 39,5229  0,10 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес