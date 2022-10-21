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Золото 21 жовтня помірковано дешевшає перед заїданням ФРС
08:43 21.10.2022 |
Ціна на золото в п'ятницю вранці дещо опускається, тоді як із наближенням листопадового засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США, зокрема, зміцнюється долар, свідчать дані торгів.
Станом на 7:45 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижується на 11,45 долара, або на 0,7%, до 1 625,35 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дешевшає на 1,12% до 18,48 долара за унцію.
Основна увага фінансових ринків світу, до яких багато в чому належать і ринки дорогоцінних металів, звернена до подальшої політики Федрезерва США. За даними, які наводить CME Group, 98% експертів прогнозують, що у листопаді ФРС підвищить облікову ставку знову на 0,75 процентного пункту, тепер до 3,75-4% річних.
Негативно на золото може впливати долар, що зміцнюється у світлі цього. Його курс зараз зростає стосовно інших основних світових валют, а індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) збільшується на 0,14%, до 113,04 пункту.
Дорогіший долар знижує попит на золото, яке в цьому випадку стає менш доступним для інвесторів, які володіють іншою валютою.
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