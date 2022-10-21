Фінансові новини
- |
- 21.10.22
- |
- 09:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар 21 жовтня слабо зміцнюється до інших основних валют
08:40 21.10.2022 |
Долар у п'ятницю вранці дещо дорожчає до інших основних світових валют, включаючи євро та ієну, інвестори очікують, що Федеральна резервна система (ФРС) США продовжить підвищення ставки рефінансування, свідчать дані торгів.
Станом на 7:36 ЕЕТ курс євро до долара знижується до 0,9769 долара з рівня минулого закриття в 0,9783 долара, курс долара до єни піднімається до 150,41 єни з 150,14 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) збільшується на 0,14% до 113,04 пункту.
На листопад заплановано передостаннє засідання Федрезерва. Ринки вважають, що облікову ставку на наступному засіданні знову буде підвищено у боротьбі з високою інфляцією в країні. За даними CME Group, 98% аналітиків прогнозують чергове збільшення на 0,75 процентного пункту, тепер до 3,75-4% річних, такими ж темпами ставку було підвищено за підсумками трьох попередніх засідань.
Посилення монетарної політики позитивне для курсу національної валюти.
Курс долара до єни тим часом напередодні піднявся понад 150 ієн за долар, вперше з літа 1990 року, і тепер закріплюється над цією відміткою. Єна залишається слабкою, оскільки центробанк Японії продовжує дотримуватися ультрам'якої монетарної політики, зберігаючи облікову ставку на позначці мінус 0,1%, тоді як інші ЦП переважно посилюють свою політику.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Між Україною та Африкою теплішає. Як це сприятиме поразці Росії
|«У нас не може бути якогось армагеддону, що все розіб'ють і все згасне». Голова ДТЕК про удари по енергосистемі
|Нова справа Микитася. Яких ходів чекати від Банкової
|Що принесе Україні головування нашого фінансового міністра в Раді керуючих МВФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Кількість страхових партнерів багатопрофільного медичного центру «Лелека» досягла 20
У РУБРИЦІ
|Фрідман звернувся до Князівства Монако за дозволом перерахувати $1 млрд Альфа-Банку Україна
|Золото 21 жовтня помірковано дешевшає перед заїданням ФРС
|Долар 21 жовтня слабо зміцнюється до інших основних валют
|Фондові біржі АТР 21 жовтня здебільшого демонструють зниження
|Індекси Wall Street 20 жовтня закрилися в мінусі, оскільки побоювання щодо дій ФРС переважують прибуток
|ПриватБанк та Ощадбанк запускають для фізосіб депозит із прив'язкою до офіційного курсу долара
Бізнес
|Dacia Jogger став першим гібридом румунської марки
|Обмеження Байдена щодо чіпів у Китаї свідчать про зміну поглядів США на технології
|Німеччина оштрафувала Telegram на понад 5 млн євро через відмову співпрацювати
|Honda представила новий позашляховик Prologue
|Чорний список драйверів Microsoft оновлювався некоректно, через що ПК з Windows залишалися відкритими для шкідливих атак близько 3 років
|«Дідько з ним» — Ілон Маск каже, що Starlink й надалі залишатиметься безплатним в Україні попри «втрачання грошей»
|Netflix запустить підписку з рекламою в листопаді