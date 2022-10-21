Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар 21 жовтня слабо зміцнюється до інших основних валют

08:40 21.10.2022 |

Фінанси

 

Долар у п'ятницю вранці дещо дорожчає до інших основних світових валют, включаючи євро та ієну, інвестори очікують, що Федеральна резервна система (ФРС) США продовжить підвищення ставки рефінансування, свідчать дані торгів.

Станом на 7:36 ЕЕТ курс євро до долара знижується до 0,9769 долара з рівня минулого закриття в 0,9783 долара, курс долара до єни піднімається до 150,41 єни з 150,14 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) збільшується на 0,14% до 113,04 пункту.

На листопад заплановано передостаннє засідання Федрезерва. Ринки вважають, що облікову ставку на наступному засіданні знову буде підвищено у боротьбі з високою інфляцією в країні. За даними CME Group, 98% аналітиків прогнозують чергове збільшення на 0,75 процентного пункту, тепер до 3,75-4% річних, такими ж темпами ставку було підвищено за підсумками трьох попередніх засідань.

Посилення монетарної політики позитивне для курсу національної валюти.

Курс долара до єни тим часом напередодні піднявся понад 150 ієн за долар, вперше з літа 1990 року, і тепер закріплюється над цією відміткою. Єна залишається слабкою, оскільки центробанк Японії продовжує дотримуватися ультрам'якої монетарної політики, зберігаючи облікову ставку на позначці мінус 0,1%, тоді як інші ЦП переважно посилюють свою політику.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,8866
  0,1243
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 09:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8421  0,02 0,04 40,8053  0,05 0,12
EUR 38,3053  0,08 0,20 39,4868  0,14 0,34

Міжбанківський ринок на вчора, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес