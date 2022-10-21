Долар 21 жовтня слабо зміцнюється до інших основних валют

Долар у п'ятницю вранці дещо дорожчає до інших основних світових валют, включаючи євро та ієну, інвестори очікують, що Федеральна резервна система (ФРС) США продовжить підвищення ставки рефінансування, свідчать дані торгів.

Станом на 7:36 ЕЕТ курс євро до долара знижується до 0,9769 долара з рівня минулого закриття в 0,9783 долара, курс долара до єни піднімається до 150,41 єни з 150,14 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) збільшується на 0,14% до 113,04 пункту.

На листопад заплановано передостаннє засідання Федрезерва. Ринки вважають, що облікову ставку на наступному засіданні знову буде підвищено у боротьбі з високою інфляцією в країні. За даними CME Group, 98% аналітиків прогнозують чергове збільшення на 0,75 процентного пункту, тепер до 3,75-4% річних, такими ж темпами ставку було підвищено за підсумками трьох попередніх засідань.

Посилення монетарної політики позитивне для курсу національної валюти.

Курс долара до єни тим часом напередодні піднявся понад 150 ієн за долар, вперше з літа 1990 року, і тепер закріплюється над цією відміткою. Єна залишається слабкою, оскільки центробанк Японії продовжує дотримуватися ультрам'якої монетарної політики, зберігаючи облікову ставку на позначці мінус 0,1%, тоді як інші ЦП переважно посилюють свою політику.