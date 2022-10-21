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АНАЛІТИКА

Фондові біржі АТР 21 жовтня здебільшого демонструють зниження

08:30 21.10.2022 |

Фінанси

 

Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у п'ятницю в основному демонструють зниження, окрім індексів Китаю, ринки наслідують динаміку торгів у США напередодні, свідчать дані торгів.

Станом на 7.14 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зростає на 0,5%, до 3 050,18 пунктів, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,15%, до 1 974,65 пунктів; гонконгський Hang Seng Index опускається на 0,19%, до 16 249 пунктів. Південнокорейський KOSPI знижується на 0,32%, до 2 211,04 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,81%, до 6 676,2 пунктів, японський Nikkei 225 - на 0,38%, до 26 904,5 пункту.

Впливає на азіатські торги динаміка основних фондових індексів США. Біржі Уолл-стріт у четвер завершили торги зниженням за основними індексами, що в цілому вказує на уникнення трейдерів від ризику.

Інвестори продовжують очікувати, що Федеральна резервна система (ФРС) США продовжуватиме піднімати облікову ставку для боротьби з інфляцією. Причому згідно з даними CME Group, 98% аналітиків чекають на її підвищення знову на 0,75 процентного пункту, до 3,75-4% річних.

Посилення монетарної політики посилює побоювання з приводу того, що світова економіка увійде в рецесію.

Трейдери також звертають увагу, що інфляція в Японії досягла 3%, що стало найвищим значенням з 1991 року.
 

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