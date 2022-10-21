Індекси Wall Street 20 жовтня закрилися в мінусі, оскільки побоювання щодо дій ФРС переважують прибуток

Американські фондові індекси закрилися зниженням у четвер, оскільки дані щодо ринку праці та коментарі представника Федеральної резервної системи США зміцнили очікування того, що центральний банк агресивно підвищуватиме процентні ставки, переваживши шквал солідних корпоративних доходів.

Акції спочатку зросли на початку сесії, чому сприяло зростання таких компаній, як IBM, піднявшись на 4,73% після того, як компанія, що надає ІТ-послуги, перевершила оцінки квартального прибутку в середу і заявила, що очікує перевищення цільових показників зростання виручки за весь рік. Акції AT&T Inc зросли на 7,72% після підвищення прогнозу річного прибутку.

Але акції не змогли втримати своє зростання, оскільки сильні щотижневі заявки на допомогу з безробіття та коментарі президента Федерального резервного банку Філадельфії Патріка Харкера посилили побоювання щодо підвищення ставок ФРС та потенційного схилення економіки в бік рецесії.

Харкер сказав, що ФРС не перестала підвищувати свою короткострокову цільову ставку, оскільки висока інфляція зберігається, що допомогло підняти прибутковість 10-річних казначейських облігацій США до найвищого рівня з червня 2008 року в 4,239%.

«Саме процентні ставки стимулюють волатильність акцій, саме так ми дивимося на речі весь рік, це свого роду провісник того, що все заспокоюється у царині акцій, і почувається краще, додаючи ризик, коли спостерігається зниження волатильності відсоткової ставки», - сказав Закарі Хілл, голова управління портфелем Horizon Investments у Шарлотті, Північна Кароліна.

"Я не впевнений, що ми зможемо побачити ту паузу, на яку вказували кілька членів ФРС, і, звичайно ж, деякі учасники ринку як би чіпляються за неї".

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 90,22 пунктів, або 0,3%, до 30 333,59 пунктів, S&P 500 - на 29,38 пунктів, або 0,80%, до 3 665,78 пунктів, а Nasdaq Composite - На 65,66 пункту, або 0,61%, до 10 614,84 пункту.

На даний момент результати краще, ніж очікувалося, підштовхнули очікування зростання прибутку в третьому кварталі для компаній S&P 500 до 3,1% з 2,8% зростання на початку тижня, але все ж таки значно нижче 11,1% зростання, який прогнозувався на початку липня. .

Tesla Inc впала на 6,65%, оскільки виробник електромобілів відзначив постійні проблеми з логістикою, при цьому постачання у четвертому кварталі зросли менш ніж на заплановані 50%.

Акції цього року опинилися під тиском, оскільки побоювання щодо впливу агресивного курсу ФРС щодо підвищення відсоткових ставок на корпоративні доходи та економіку загалом посилилися, оскільки центральний банк намагається придушити наполегливо високу інфляцію.

Інші дані показали, що продаж існуючих будинків падав вісім місяців поспіль, тоді як інші дані показали, що фабрічна активність у районі Федерального резервного банку Філадельфії знову скоротилася у жовтні.

Очікується, що центральний банк США оголосить про четверте поспіль підвищення на 75 базисних пунктів на листопадовому засіданні із зовнішньою ймовірністю збільшення на повний процентний пункт.

Обсяг на біржах США становив 11,37 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,62 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Випусків, що знижуються, на NYSE було більше, ніж зростаючих у співвідношенні 2,12 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,34 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 зафіксував 3 нових 52-тижневих максимуми та 28 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 53 нових максимуми та 239 нових мінімумів.