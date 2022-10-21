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ПриватБанк та Ощадбанк запускають для фізосіб депозит із прив'язкою до офіційного курсу долара

22:06 20.10.2022 |

Фінанси

 

Державний ПриватБанк з 21 жовтня та Ощадбанк (Київ) із 26 жовтня запустять анонсований Нацбанком у четвер новий інструмент захисту для населення заощаджень від девальвації: купівля доларів за офіційним курсом НБУ на депозит терміном від 6 місяців із наступним обов'язковим продажем також за офіційним курсом, повідомили прес-служби банків у четвер.

Відповідно до релізу, відкрити терміновий вклад "Капітал" у ПриватБанку можна через Приват24 або відділення банку в доларах США терміном на 6 або 12 місяців на мінімальну суму вкладу - $500, максимальна сума одного вкладу не обмежена.

Умови вкладу не передбачають його поповнення, проте клієнти за бажання можуть відкрити кілька вкладів.

Відповідно до інформації на сайті ПриватБанку, ставка за новим вкладом символічна - 0,01% річних як на 6 місяців, так і на 12.

За умовами вкладу в Ощадбанку термін депозиту визначений на рівні 6 місяців із можливістю пролонгації, але без права дострокового розірвання.

На початковому етапі новий депозит можна буде відкрити тільки у відділеннях, пізніше цей продукт стане доступним у Мобільному Ощаді.

Співзасновник ще одного великого гравця на ринку - monobank - Олег Гороховський анонсував, що описаний у постанові НБУ депозит "запрограмуватиметься" банком наступного тижня. "До цього моменту, якщо дуже пече, рекомендую звертатися до Привату, у них він нібито з'явиться завтра", - написав Гороховський у телеграм.

Як повідомлялося, НБУ у співпраці з банками з 21 жовтня дозволить фізособам купувати долари США за офіційним курсом НБУ з подальшим їх розміщенням на терміновий депозит у банку та обов'язковим зворотним продажем купленої валюти після закінчення терміну депозиту за офіційним курсом.

Згідно з повідомленням, сума та кількість таких вкладів для одного клієнта банку не обмежуються, а процентна ставка за депозитом встановлюватиметься відповідно до процентної політики банків, термін депозиту - від шести місяців з можливістю пролонгації, але без права дострокового розірвання.

Раніше, з 21 липня, Нацбанк дозволив купівлю безготівкової валюти за комерційними курсами для розміщення її на депозит на термін щонайменше три місяці, проте без зобов'язання продажу такої валюти після завершення вкладу. Водночас обсяг таких депозитів був обмежений спочатку 50 тис. грн., а нещодавно стеля була підвищена до 100 тис. грн на місяць.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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