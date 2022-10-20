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АНАЛІТИКА

Нацбанк покращив прогноз міжнародних резервів на $5 мільярдів

19:37 20.10.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Національний банк України (НБУ) покращив прогноз міжнародних резервів станом на кінець 2022 року до $26 мільярдів, порівняно із $20,8 млрд, що очікувалися раніше.

Про це йдеться у презентації НБУ до пресбрифінгу з монетарної політики.

За підсумками 2023 року Нацбанк прогнозує, що резерви зменшаться до $21,7 млрд (раніше прогнозувалося $21,2 млрд), а станом на кінець 2024 року вони складуть $27,4 млрд ($28,7 млрд у попередньому прогнозі).

 

Як повідомлялося, Національний банк покращив оцінку спаду ВВП у 2022 році до 32% з 37,5% у попередньому прогнозі. Водночас темпи зростання ВВП України в наступні роки будуть стриманими - на рівні 4-5%.

За даними НБУ, міжнародні резерви України станом на 1 жовтня становили $23,93 млрд, зменшившись у вересні на 5,9% або на $1,51 млрд.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

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