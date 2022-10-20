Фінансові новини
- |
- 20.10.22
- |
- 23:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нацбанк покращив прогноз міжнародних резервів на $5 мільярдів
Національний банк України (НБУ) покращив прогноз міжнародних резервів станом на кінець 2022 року до $26 мільярдів, порівняно із $20,8 млрд, що очікувалися раніше.
Про це йдеться у презентації НБУ до пресбрифінгу з монетарної політики.
За підсумками 2023 року Нацбанк прогнозує, що резерви зменшаться до $21,7 млрд (раніше прогнозувалося $21,2 млрд), а станом на кінець 2024 року вони складуть $27,4 млрд ($28,7 млрд у попередньому прогнозі).
Як повідомлялося, Національний банк покращив оцінку спаду ВВП у 2022 році до 32% з 37,5% у попередньому прогнозі. Водночас темпи зростання ВВП України в наступні роки будуть стриманими - на рівні 4-5%.
За даними НБУ, міжнародні резерви України станом на 1 жовтня становили $23,93 млрд, зменшившись у вересні на 5,9% або на $1,51 млрд.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Між Україною та Африкою теплішає. Як це сприятиме поразці Росії
|«У нас не може бути якогось армагеддону, що все розіб'ють і все згасне». Голова ДТЕК про удари по енергосистемі
|Нова справа Микитася. Яких ходів чекати від Банкової
|Що принесе Україні головування нашого фінансового міністра в Раді керуючих МВФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Кількість страхових партнерів багатопрофільного медичного центру «Лелека» досягла 20
У РУБРИЦІ
|ПриватБанк та Ощадбанк запускають для фізосіб депозит із прив'язкою до офіційного курсу долара
|Нацбанк покращив прогноз міжнародних резервів на $5 мільярдів
|У рамках єОселі видано перший пільговий кредит
|Національний банк найближчим часом не планує повертатись до плаваючого курсоутворення
|НБУ зберігає оцінку втрати банками активів на рівні 20%, планує напрацювати плани відновлення капіталу
|НБУ прогнозує повернення облікової ставки нижче 20% наприкінці 2024р.
Бізнес
|Dacia Jogger став першим гібридом румунської марки
|Обмеження Байдена щодо чіпів у Китаї свідчать про зміну поглядів США на технології
|Німеччина оштрафувала Telegram на понад 5 млн євро через відмову співпрацювати
|Honda представила новий позашляховик Prologue
|Чорний список драйверів Microsoft оновлювався некоректно, через що ПК з Windows залишалися відкритими для шкідливих атак близько 3 років
|«Дідько з ним» — Ілон Маск каже, що Starlink й надалі залишатиметься безплатним в Україні попри «втрачання грошей»
|Netflix запустить підписку з рекламою в листопаді