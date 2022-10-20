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АНАЛІТИКА

Національний банк найближчим часом не планує повертатись до плаваючого курсоутворення

16:18 20.10.2022 |

Фінанси

 

Про це на пресбрифінгу розповів заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Він зазначив, що в умовах війни фіксація курсу є якорем для стабілізації очікувань та дієвим інструментом забезпечення стабільності.

"Фіксація курсу є тимчасовою. Для нас пріоритетом є плаваюче курсоутворення. На жаль, поки що передумов для повернення немає, це видно з інтервенцій. Для переходу чистий продаж валюти Нацбанком має бути меншим", - зазначив топ-менеджер регулятора.

Він додав, що валютний ринок не може сам себе збалансовувати, аби НБУ займався лише нівелюванням надмірних коливань.

"На даний момент точних дат повернення до плаваючого курсу назвати не можемо. Наразі ринок для цього не готовий", - додав Гелетій.

Що стосується валютних обмежень, то регулятор наразі залишається в такому ж підході. Але заступник голови Нацбанку не виключає їх послаблення за можливостей та у випадку необхідності запровадження нових.
За матеріалами: Економічна правда
 

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