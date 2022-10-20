НБУ прогнозує повернення облікової ставки нижче 20% наприкінці 2024р.

Національний банк України (НБУ) прогнозує збереження облікової ставки на рівні 25% до другого кварталу 2024 року з поверненням до рівня нижче 20% вже наприкінці 2024-го, свідчить оприлюднений у четвер прогноз облікової ставки НБУ.

Згідно з оприлюдненим документом, з ймовірністю 30% облікова ставка з першого кварталу 2023 року перебуватиме на рівні 25-30%, а до кінця 2024 р. - 18-26%.

Наголошується, що з ймовірністю 50% облікова ставка з другого кварталу 2023 року перебуватиме в діапазоні 18-39%, а до кінця 2024-го - 13-35%.

НБУ також припускає, що з ймовірністю 70% з другого кварталу 2023 року ставка перебуватиме в діапазонах 15-47%, а до кінця 2024-го - 9-42%.