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Нацбанк дозволив відкривати депозити з прив'язкою до курсу долара

15:01 20.10.2022 |

Фінанси

 

Національний банк у співпраці з банками з 21 жовтня запроваджує нові депозити з прив'язкою до курсу долара.

Відповідне рішення передбачено постановою правління НБУ №222 від 20 жовтня, що набирає чинності із завтрашнього дня, повідомляє пресслужба регулятора.

Згідно із повідомленням, новий інструмент "дасть змогу громадянам захистити свої гривневі заощадження від ризику курсових коливань, а НБУ - зберегти міжнародні резерви".

Зокрема, громадяни отримають можливість купувати долари США за офіційним курсом Національного банку з подальшим їх розміщенням на строковий депозит у банку та обов'язковим зворотним продажем купленої валюти після закінчення строку депозиту за офіційним курсом на день проведення зворотної операції.

Сума та кількість таких вкладів для одного клієнта банку не обмежуються. Відсоткова ставка за депозитом встановлюватиметься відповідно до процентної політики банків, строк депозиту - від шести місяців з можливістю пролонгації, але без права дострокового розірвання.

За оцінками Національного банку, такий інструмент створить для громадян додаткову альтернативу вкладенню коштів у готівкову іноземну валюту, що сприятиме зменшенню попиту на неї, стабілізації очікувань та зниженню тиску на курс у готівковому сегменті валютного ринку.

Банки, зі свого боку, для нівелювання власного валютного ризику зможуть купувати долари США в Національного банку на суму проведення таких депозитних операцій за офіційним курсом та надалі розміщуватимуть придбану валюту на окремому рахунку в НБУ.

Водночас банки не зможуть використовувати цю валюту на інші цілі, крім її обов'язкового зворотного продажу Національному банку за актуальним офіційним курсом після закінчення терміну таких валютних депозитів.

Для компенсації банкам витрат від проведення таких операцій Національний банк нараховуватиме відсотки на валютні залишки на відповідному окремому рахунку в НБУ з виплатою їх у гривні.

"Національний банк очікує, що такий інструмент також дасть змогу зв'язати частину структурного профіциту ліквідності в банківській системі, а отже, сприятиме збільшенню конкуренції серед банків за депозити в національній валюті, що відповідно стимулюватиме підвищення відсоткових ставок за гривневими вкладами та поліпшить монетарну трансмісію", - зазначається у повідомленні.

Водночас Нацбанк запевняє, що цей інструмент не матиме негативного впливу на міжнародні резерви, ураховуючи, що цей продукт передбачає зворотний продаж іноземної валюти.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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