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НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%, як і очікувалося
14:14 20.10.2022 |
Національний банк України (НБУ), як і очікували на ринку, знову зберіг облікову ставку на рівні 25% річних, повідомляється на сайті НБУ.
"З огляду на близьку до прогнозу інфляційну динаміку та зміщений вгору баланс ризиків на горизонті політики, правління Національного банку вирішило залишити облікову ставку на рівні 25% (...) Оновлений прогноз, як і попередній, передбачає збереження облікової ставки на рівні 25%, щонайменше до другого кварталу 2024 року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Національний банк готовий за необхідності підвищити ключову ставку понад прогноз, а також надалі вживатиме додаткових заходів для захисту міжнародних резервів та збереження керованості інфляційних процесів.
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