ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 20.10.22

В НАБУ не уточнюють прізвища затриманого екснардепа, вказавши лише на його причетність до управління держкомпанією "Укрбуд" та те, що він вже є обвинуваченим в іншій справі за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Нацгвардії, яка наразі слухається у суді.