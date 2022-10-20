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АНАЛІТИКА

Вартість золота стабілізувалася близько 1635 доларів за унцію

08:33 20.10.2022 |

Фінанси

 

Вартість золота у четвер слабо змінюється після падіння у середу, закріпившись на позначці близько 1635 доларів за тройську унцію, свідчать дані торгів.

Станом на 7:59 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростала на 2,6 долара, або на 0,16%, до 1 636,8 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дорожчав на 0,15% до 18,387 долара за унцію.

Днем раніше золото подешевшало на 1,3%, відступивши від рівня 1 650 доларів, на тлі очікувань посилення політики Федеральної резервної системи (ФРС) США.

Очікується, що американський регулятор у листопаді підніме ставку вшосте поспіль, що позитивно для долара і негативно для золота, яке в цьому випадку стає менш доступним для покупки в іншій валюті.

Ринки загалом уникають ризику, продовжуючи побоюватися рецесії у світі на тлі підвищення ставок світовими ЦБ для боротьби з інфляцією. У цій ситуації надійнішим активом виступає долар, а роль дорогоцінного металу як активу-прихістку та інфляційного хеджа ослабла.
Ключові теги: золото
 

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