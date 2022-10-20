Долар 20 жовтня слабо змінюється до світових валют в очікуванні статистики щодо США

Вартість долара до основних світових валют слабо змінюється у четвер вранці, свідчать дані торгів. Ринки очікують на макростатистику по США пізніше в четвер.

Станом на 7:49 ЕЕТ курс євро до долара зростав до 0,9772 долара з рівня минулого закриття в 0,9771 долара, курс долара до ієни піднімався до 149,93 єни з 149,89 єни. Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) піднімався на 0,03%, до 113,02 пункту.

Пізніше у четвер будуть опубліковані дані щодо ринку праці та нерухомості в США. Так, аналітики прогнозують, що кількість первинних заявок на допомогу по безробіттю в США за тиждень до 15 жовтня зросла на 2 тисячі, до 230 тисяч. Згідно з очікуваннями, кількість угод купівлі-продажу житла на вторинному ринку США у вересні знизилася до 4,7 мільйонів з 4,8 мільйонів у серпні.

Ринки також звернули увагу на дані з "Бежової книги" (Beige Book) - зведення коментарів Федеральної резервної системи (ФРС) про економічне становище в країні. Згідно з доповіддю, економічна активність у США незначно зросла за серпень-вересень, водночас динаміка була неоднорідною для різних галузей.

Наступного тижня очікується новий цикл засідань великих центробанків, який розпочнеться з Європейського центрального банку (ЄЦБ) та Банку Японії. У той час як європейський регулятор підвищив ставку в липні та вересні, японський ЦБ дотримується ультрам'якої політики, зберігаючи ключову ставку на негативному рівні мінус 0,1%.