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Фондові індекси АТР 20 жовтня помітно знижуються
08:20 20.10.2022 |
Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у четвер знижуються, інвестори оцінюють ймовірність уповільнення економічного зростання, свідчать дані торгів та коментар аналітика.
Станом на 7.44 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зменшується на 0,39%, до 3 032,63 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,44%, до 1973,11 пункту, гонконгський Hang Seng 24%, до 16146 пунктів. Південнокорейський KOSPI знижується на 1,32%, до 2207,94 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 1,19%, до 6720,7 пунктів, японський Nikkei 225 - на 1,2%, до 29930 пунктів.
"Тривала слабкість на ринках Китаю пояснюється уповільненням економічного зростання як циклічного, так і структурного", - сказав агентству Блумберг ринковий стратег Saxo Capital Markets Редмонд Вонг (Redmond Wong).
Такі настрої інвесторів пов'язані з тим, що президент країни дотримується політики нульової толерантності до COVID-19, яка супроводжується численними обмеженнями та уповільнює розвиток економіки.
Раніше у четвер Народний Банк Китаю ухвалив рішення зберегти базову кредитну ставку на рівні 3,65%.
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