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АНАЛІТИКА

Обсяг готівки в обігу в Україні за 9 міс. виріс на 8% - НБУ

17:08 19.10.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Обсяг готівки в обігу в Україні за січень-вересень 2022 року зріс на 8%, або на 50,1 млрд. грн. - до 677,7 млрд. грн., свідчать дані Національного банку України (НБУ), оприлюднені у четвер.

Відповідно до них, обсяг готівки у обігу вересень 2022 року скоротився на 1,5%, або на 10,3 млрд грн.

Вказується, що станом на 1 жовтня 2022 року у готівковому обігу країни перебувало 3 млрд банкнот на суму 672,4 млрд грн та 14,1 млрд монет на 5,2 млрд грн.

У тому числі купюр номіналом 1 грн. - 390,7 млн ​​шт. (13,5%), 2 грн. - 154,6 млн шт. (5,3%), 5 грн. - 158,5 млн шт. (5,5%), 10 грн. - 112 млн шт. (3,9%), 20 грн - 147,9 млн шт. (5,1%), 50 грн. - 131,4 млн шт. (4,5%), 100 грн - 233,2 млн шт. (8,1%), 200 грн - 695,5 млн шт. (24%), 500 грн - 747,2 млн шт. (25,8%), 1000 грн - 124,2 млн шт. (4,3%).

У обігу також були монети номіналом 10 коп. - 4 млрд шт. (28,5%), 50 коп. - 1,307 млрд шт. (9,3%), 1 грн. - 435 млн шт. "золотих" (3,1%) та 431 млн шт "срібних" (3%), 2 грн - 409,5 млн шт. (2,9%), 5 грн. - 153,1 млн шт. (1,1%), 10 грн - 120,3 млн шт. (0,9%).

Крім того, у обігу є монети, які перестали бути засобом оплати, зокрема 1 коп. - 2,432 млрд шт. (17,3%), 2 коп. - 1,394 млрд шт. (9,9%), 5 коп. - 1,836 млрд шт. (13%), 25 коп. - 1,57 млрд шт. (11,1%).

Таким чином, на одного жителя України припадає 70 банкнот та 167 платіжних розмінних та оборотних монет.

Як повідомлялося, 25 серпня 1996 року було видано указ президента України "Про грошову реформу в Україні", згідно з яким з 2 вересня 1996 року в обіг було введено банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 грн та розмінні монети. номіналами 1, 2, 5, 10, 25 та 50 коп.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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