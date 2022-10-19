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Золото дешевшає 19 жовтня в очікуванні посилення монетарної політики у США
08:40 19.10.2022 |
Вартість золота в середу вранці помірно опускається на очікуваннях щодо посилення монетарної політики Федеральної резервної системи (ФРС) США.
Станом на 7:52 EET ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижується на 4,65 долара, або на 0,28%, до 1 651,15 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дешевшає на 0,04%, до 18,593 долара за унцію.
ФРС з початку року постійно підвищує облікову ставку, причому за підсумками попередніх трьох засідань підвищення становило 0,75 процентного пункту. Такі заходи вживаються для боротьби з високої інфляцією. Посилення монетарної політики в США зміцнює долар і підвищує прибутковість американських держоблігацій як альтернативу іншим "надійним" активам, таким як золото.
За даними CME Group, 90% аналітиків прогнозують підвищення ставки ФРС у листопаді ще на 0,75 в.п., до 3,75-4% річних.
"Я схильний думати, що "яструбині" настрої Федрезерва зараз значною мірою враховані в торгах. Менше з тим, ймовірність для помітного короткострокового зростання цін на золото дуже обмежена через підвищення ставок і, як і раніше, міцного долара", - цитує агентство Bloomberg слова керівника. директора Precious Metals Insights Ltd. Філіпа Клапвейка (Philip Klapwijk).
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