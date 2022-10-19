Євро дешевшає до долара 19 жовтня перед виходом даних про інфляцію в єврозоні

Курс євро до долара знижується в середу вранці, тоді як ринки очікують на публікацію даних про інфляцію в єврозоні, свідчать дані торгів.

Станом на 7:37 ЕЕТ курс євро до долара знижується до 0,9841 долара з рівня минулого закриття в 0,9852 долара.

Курс фунта стерлінгів до долара в той же час зростає до 1,1324 долара з рівня попереднього закриття 1,1318 долара, курс долара до ієни опускається до 149,25 єни з 149,26 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) піднімається на 0,04%, до 112,17 пункту.

Експерти прогнозують, що статагентство Євростат підтвердить сплеск річної інфляції в єврозоні на рівні попередньої оцінки 10% за підсумками вересня. Місяцем раніше було 9,1%.

Також буде опублікована і статистика інфляції у Великій Британії, яка не входить до зони євро. Ринки вважають, що показник досягне 10% після 9,9% на місяць раніше.

Вартість ієни до долара залишається на мінімумах з 1990 року. Японський центробанк зберігає ультрам'яку монетарну політику та утримує ставку рефінансування на негативному рівні мінус 0,1%, тоді як інші світові ЦБ схильні піднімати облікові ставки для боротьби з інфляцією.