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Фондові біржі АТР 19 жовтня переважно знижуються
08:31 19.10.2022 |
Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у середу переважно знижуються, свідчать дані торгів.
Станом на 7.48 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зменшується на 0,51%, до 3 065,18 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,39%, до 1997,27 пункту, гонконгський Hang Seng 17%, до 16717 пунктів. Південнокорейський KOSPI знижується на 0,18%, до 2245,55 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 зростає на 0,39%, до 6805,4 пунктів, японський Nikkei 225 - на 0,6%, до 27319,5 пунктів.
Інвестори в Азії чекали публікації макроданих у Китаї, проте напередодні державне статистичне управління країни повідомило про перенесення на невизначений термін публікації даних про ВВП, промвиробництво та роздрібні продажі.
Крім того, відсутність апетиту до ризику підкріплюється антиковидними заходами в країні, які сприяють уповільненню економічних показників.
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