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Акції США продовжують ралі, прибутковість казначейських облігацій падає після солідних доходів, економічних даних

08:04 19.10.2022 |

Фінанси

 

Акції Волл-стріт закрилися вище, а прибутковість казначейських облігацій знизилася у вівторок, оскільки оптимістичні доходи та вищі, ніж очікувалося, виробничі дані спровокували ралі з урахуванням ризику.

Грунтуючись на широкому зростанні у понеділок, S&P 500 призвів до зростання основних фондових індексів США, які до кінця сесії зросли майже на 1% або більше, при цьому сектори зросли в усіх напрямках.

Тим часом прибутковість еталонних казначейських облігацій востаннє знизилася, коливаючись протягом дня.

«Ринок був трохи перепроданий напередодні понеділка, і люди переймалися тим, що відбудеться у вихідні. На початку тижня люди відчували себе трохи краще», - сказав Роберт Павлік, старший портфельний менеджер Dakota Wealth у Ферфілді, штат Коннектикут. «Ви отримуєте поєднання короткого покриття та страху упустити можливість».

Тон задали вищі, ніж очікувалося, квартальні результати Goldman Sachs Group Inc, Johnson & Johnson і Lockheed Martin, а надійні дані про промислове виробництво свідчать про економічну міць, навіть незважаючи на те, що центральні банки посилюють грошово-кредитну політику для боротьби з інфляцією. .

За словами Павлика, зараз на ринку послабла віра в те, що «наближається рецесія і ФРС підвищуватиме відсоткові ставки в надії, що, можливо, наступного року настане пауза». «Без усього цього тягаря ринок може піднятися вище після розпродажу».

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 337,98 пункту, або 1,12%, до 30523,8 пункту, S&P 500 додав 42,04 пункту, або 1,14%, до 3719,99 пункту, а Nasdaq Composite додав 9 ,60 пунктів, або 0,9%, до 10 772,40 пунктів.

Зміна політики британським міністром фінансів Джеремі Хантом продовжила підтримувати настрої інвесторів.

Європейські акції продовжили своє політичне розворотне ралі - за допомогою технологічного сектору - і закрилися скромним підвищенням протягом дня.

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 зріс на 0,34%, а індекс акцій MSCI у всьому світі додав 1,13%.

Акції ринків, що розвиваються, зросли на 1,50%. Найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії закрився з підвищенням на 1,55%, тоді як японський Nikkei зріс на 1,42%.

Прибутковість казначейських облігацій коливалася протягом сесії, але до закриття знизилася.

Прибутковість еталонних 10-річних облігацій востаннє становила 3,9922% порівняно з 4,015% наприкінці понеділка.

30-річні облігації востаннє зросли у ціні на 1/32 до прибутковості 4,0142% порівняно з 4,015% наприкінці понеділка.
За матеріалами: investing.com
 

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