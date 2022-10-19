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Євросоюз почне маркувати криптовалюти щодо споживання енергії
23:56 18.10.2022 |
Єврокомісія за підтримки партнерських організацій з низки країн збирається розробити критерії класифікації криптовалют за обсягами споживання енергії та запропонувати заходи заохочення більш екологічно безпечних проектів, у тому числі працюючих на основі алгоритму Proof-of-Stake (PoS). Про це повідомило агентство Bloomberg, журналістам якого вдалося ознайомитись із проектом нового нормативного акту.
Через скорочення поставок російського газу керівництво Євросоюзу збирається звернутися до влади країн, що входять до нього, із закликом скоротити споживання енергії майнерами майбутньої зими. «Енергоспоживання криптовалюту збільшилося, оскільки їх використання значно розширилося. При скороченні застосування криптовалют та інших блокчейн-технологій на енергетичних ринках та в торгівлі слід приділити увагу лише найенергоефективнішим версіям [таких] технологій», - йдеться у документі.
На країни Євросоюзу припадає лише 10 % ресурсів видобутку криптовалют, що працюють на основі алгоритму Proof-of-Work (PoW), у тому числі біткоїну, проте будь-які заходи, вжиті в регіоні, можуть мати наслідки для спільноти по всьому світу. Раніше влада регіону розглядала можливість взагалі заборонити роботу з PoW-активами, але згодом було вирішено зобов'язати постачальників криптовалютних послуг розкривати інформацію про вплив на довкілля тих активів, з якими вони працюють.
Для порівняння, нещодавно впроваджений алгоритм PoS блокчейн Ethereum скоротив споживання енергії на 99,9 %. Суть ініціативи Євросоюзу полягає у тому, щоб із запровадженням маркування спонукати та інші проекти перейти на більш ефективні моделі. Автори документа також підготували доповідь, в якій оцінюється вплив галузі на клімат до 2025 року, і міститься заклик до країн, що входять до ЄС, скасувати податкові пільги для майнерів. У разі настання енергетичної кризи також розглядається можливість повної заборони майнінгу у регіоні.
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