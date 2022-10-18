Мінфін на аукціонах ОВДП 18 жовтня залучив до держбюджету 5,8 млрд грн, $312,2 млн

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 18 жовтня, змогло залучити до держбюджету 17,22 мільярда гривень (в еквіваленті), майже уся ця сума надійшла від продажу цінних паперів, номінованих у іноземній валюті.

Як свідчать дані Мінфіну, надходження від розміщення номінованих у гривні ОВДП зросли до 5,81 мільярда гривень після падіння до 11,8 млн грн минулого тижня.

Попри стабільно низький попит на ОВДП у гривні ставки за цінними паперами залишилися незмінними.

Зокрема, від продажу шестимісячних облігацій під 12% річних вдалося залучити 21,51 млн грн, а від розміщення річних ОВДП під 14% - лише 138,67 млн грн.

Від продажу півторарічних облігацій під 16% річних надійшло 10,17 млн грн.

Крім того, Мінфін розмістив шестимісячні ОВДП у гривні під 14% на 3,72 млрд грн та півторарічні гривневі облігації на 1,92 млрд грн під 18,5% річних. За підсумками обох цих аукціонів було задоволено обидві подані на кожен з них заявки.

Водночас Мінфін розмістив номіновані у доларах США шестимісячні облігації на $312,25 млн під 4,25% річних.

Підсумки аукціонів державних облігацій у національній валюті

Номер аукціону 166* 167* 168* 171* 172 Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000226427 Дорозміщення UA4000226260 Дорозміщення UA4000226450 Первинне розміщення UA4000226658 Дорозміщення UA4000224380 Номінальна вартість 1000 1000 1000 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт., - - - - - Дата розміщення 18.10.2022 18.10.2022 18.10.2022 18.10.2022 18.10.2022 Дата оплати за придбані облігації 19.10.2022 19.10.2022 19.10.2022 19.10.2022 19.10.2022 Дата сплати відсотків 29.03.2023 15.03.2023 15.02.2023 Дата сплати відсотків 27.09.2023 13.09.2023 16.08.2023 Дата сплати відсотків 13.03.2024 14.02.2024 Розмір купонного платежу однією облігацію - 80.00 80.00 - 64.70 Номінальний рівень доходності, % 12.00 16.00 16.00 14.00 12.94 Термін обігу (днів) 168 343 511 203 483 дата погашення 05.04.2023 27.09.2023 13.03.2024 10.05.2023 14.02.2024 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 22701000 135147000 10021000 4005000000 2000000000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 22701000 135147000 10021000 4005000000 2000000000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 467725000 6773982000 501541000 4005000000 4139798000 Кількість поданих заявок, шт. 12 10 18 2 2 Кількість задоволених заявок, шт. 12 10 18 2 2 Максимальний рівень доходності облігацій,% 12.00 14.00 16.00 14.00 18.50 Мінімальний рівень прибутковості облігацій. % 12.00 14.00 16.00 14.00 18.50 Встановлена прибутковість. % 12.00 14.00 16.00 14.00 18.50 Середньозважена прибутковість. % 12.00 14.00 16.00 14.00 18.50 Надходження до бюджету 21512829.66 138668930.82 10170413.11 3715678800.00 1917720000.00

Дані: Мінфін України

· * - військові облігації

Підсумки аукціонів державних облігацій в іноземній валюті

Номер аукціону 169 170* Код випуску облігацій Дорозміщення UA 4000216923 (Ном. в ін.вал. $ США) Дорозміщення UA 4000225775(Ном. в ін.вал. $ США) Номінальна вартість 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт, - - Дата розміщення 18.10.2022 18.10.2022 Дата оплати за придбані облігації 19.10.2022 19.10.2022 Дата сплати відсотків 30.03.2023 27.10.2022 Дата сплати відсотків 27.04.2023 Розмір купонного платежу однією облігацію 19.50 18.50 Номінальний рівень доходності. % 3.90 3.70 Термінобігу (днів) 162 190 дата погашення 30.03.2023 27.04.2023 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 294698000 17084000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 294698000 17084000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 401465000 223915000 Кількість поданих заявок. шт 8 23 Кількість задоволених заявок. шт 8 23 Максимальний рівень доходності облігацій. % 4.25 4.25 Мінімальний рівень прибутковості облігацій. % 4.25 4.25 Встановлена прибутковість. % 4.25 4.25 Середньозважена прибутковість. % 4.25 4.25 Надходження до бюджету 294907235.58 17340089.16

Дані: Мінфін України