Мінфін на аукціонах ОВДП 18 жовтня залучив до держбюджету 5,8 млрд грн, $312,2 млн

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 18 жовтня, змогло залучити до держбюджету 17,22 мільярда гривень (в еквіваленті), майже уся ця сума надійшла від продажу цінних паперів, номінованих у іноземній валюті.
Як свідчать дані Мінфіну, надходження від розміщення номінованих у гривні ОВДП зросли до 5,81 мільярда гривень після падіння до 11,8 млн грн минулого тижня.
Попри стабільно низький попит на ОВДП у гривні ставки за цінними паперами залишилися незмінними.
Зокрема, від продажу шестимісячних облігацій під 12% річних вдалося залучити 21,51 млн грн, а від розміщення річних ОВДП під 14% - лише 138,67 млн грн.
Від продажу півторарічних облігацій під 16% річних надійшло 10,17 млн грн.
Крім того, Мінфін розмістив шестимісячні ОВДП у гривні під 14% на 3,72 млрд грн та півторарічні гривневі облігації на 1,92 млрд грн під 18,5% річних. За підсумками обох цих аукціонів було задоволено обидві подані на кожен з них заявки.
Водночас Мінфін розмістив номіновані у доларах США шестимісячні облігації на $312,25 млн під 4,25% річних.
Підсумки аукціонів державних облігацій у національній валюті
|Номер аукціону
|166*
|167*
|168*
|171*
|172
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000226427
|Дорозміщення UA4000226260
|Дорозміщення UA4000226450
|Первинне розміщення UA4000226658
|Дорозміщення UA4000224380
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| 1000
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.,
| -
| -
| -
| -
| -
| Дата розміщення
| 18.10.2022
| 18.10.2022
| 18.10.2022
| 18.10.2022
| 18.10.2022
| Дата оплати за придбані облігації
| 19.10.2022
| 19.10.2022
| 19.10.2022
| 19.10.2022
| 19.10.2022
| Дата сплати відсотків
|
| 29.03.2023
| 15.03.2023
|
| 15.02.2023
| Дата сплати відсотків
|
| 27.09.2023
| 13.09.2023
|
| 16.08.2023
| Дата сплати відсотків
|
|
| 13.03.2024
|
| 14.02.2024
| Розмір купонного платежу однією облігацію
| -
| 80.00
| 80.00
| -
| 64.70
| Номінальний рівень доходності, %
| 12.00
| 16.00
| 16.00
| 14.00
| 12.94
|Термін обігу (днів)
| 168
| 343
| 511
| 203
| 483
| дата погашення
| 05.04.2023
| 27.09.2023
| 13.03.2024
| 10.05.2023
| 14.02.2024
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 22701000
| 135147000
| 10021000
| 4005000000
| 2000000000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 22701000
| 135147000
| 10021000
| 4005000000
| 2000000000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 467725000
| 6773982000
| 501541000
| 4005000000
| 4139798000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 12
| 10
| 18
| 2
| 2
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 12
| 10
| 18
| 2
| 2
| Максимальний рівень доходності облігацій,%
| 12.00
| 14.00
| 16.00
| 14.00
| 18.50
| Мінімальний рівень прибутковості облігацій. %
| 12.00
| 14.00
| 16.00
| 14.00
| 18.50
| Встановлена прибутковість. %
| 12.00
| 14.00
| 16.00
| 14.00
| 18.50
| Середньозважена прибутковість. %
| 12.00
| 14.00
| 16.00
| 14.00
| 18.50
|Надходження до бюджету
| 21512829.66
| 138668930.82
| 10170413.11
| 3715678800.00
| 1917720000.00
Дані: Мінфін України
· * - військові облігації
Підсумки аукціонів державних облігацій в іноземній валюті
|Номер аукціону
|169
|170*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA 4000216923 (Ном. в ін.вал. $ США)
|Дорозміщення UA 4000225775(Ном. в ін.вал. $ США)
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт,
| -
| -
| Дата розміщення
| 18.10.2022
| 18.10.2022
| Дата оплати за придбані облігації
| 19.10.2022
| 19.10.2022
| Дата сплати відсотків
| 30.03.2023
| 27.10.2022
| Дата сплати відсотків
|
| 27.04.2023
| Розмір купонного платежу однією облігацію
| 19.50
| 18.50
| Номінальний рівень доходності. %
| 3.90
| 3.70
|Термінобігу (днів)
| 162
| 190
| дата погашення
| 30.03.2023
| 27.04.2023
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 294698000
| 17084000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 294698000
| 17084000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 401465000
| 223915000
| Кількість поданих заявок. шт
| 8
| 23
| Кількість задоволених заявок. шт
| 8
| 23
| Максимальний рівень доходності облігацій. %
| 4.25
| 4.25
| Мінімальний рівень прибутковості облігацій. %
| 4.25
| 4.25
| Встановлена прибутковість. %
| 4.25
| 4.25
| Середньозважена прибутковість. %
| 4.25
| 4.25
|Надходження до бюджету
| 294907235.58
| 17340089.16
Дані: Мінфін України