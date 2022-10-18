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Мінфін на аукціонах ОВДП 18 жовтня залучив до держбюджету 5,8 млрд грн, $312,2 млн

18:00 18.10.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 18 жовтня, змогло залучити до держбюджету 17,22 мільярда гривень (в еквіваленті), майже уся ця сума надійшла від продажу цінних паперів, номінованих у іноземній валюті.

Як свідчать дані Мінфіну, надходження від розміщення номінованих у гривні ОВДП зросли до 5,81 мільярда гривень після падіння до 11,8 млн грн минулого тижня.

Попри стабільно низький попит на ОВДП у гривні ставки за цінними паперами залишилися незмінними.

Зокрема, від продажу шестимісячних облігацій під 12% річних вдалося залучити 21,51 млн грн, а від розміщення річних ОВДП під 14% - лише 138,67 млн грн.

Від продажу півторарічних облігацій під 16% річних надійшло 10,17 млн грн.

Крім того, Мінфін розмістив шестимісячні ОВДП у гривні під 14% на 3,72 млрд грн та півторарічні гривневі облігації на 1,92 млрд грн під 18,5% річних. За підсумками обох цих аукціонів було задоволено обидві подані на кожен з них заявки.

Водночас Мінфін розмістив номіновані у доларах США шестимісячні облігації на $312,25 млн під 4,25% річних.


Підсумки аукціонів державних облігацій у національній валюті

Номер аукціону166*167*168*171*172
Код випуску облігаційДорозміщення UA4000226427Дорозміщення UA4000226260Дорозміщення UA4000226450Первинне розміщення UA4000226658Дорозміщення UA4000224380
Номінальна вартість 1000 1000 1000 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт., - - - - -
Дата розміщення 18.10.2022 18.10.2022 18.10.2022 18.10.2022 18.10.2022
Дата оплати за придбані облігації 19.10.2022 19.10.2022 19.10.2022 19.10.2022 19.10.2022
Дата сплати відсотків   29.03.2023 15.03.2023   15.02.2023
Дата сплати відсотків   27.09.2023 13.09.2023   16.08.2023
Дата сплати відсотків    13.03.2024   14.02.2024
Розмір купонного платежу однією облігацію - 80.00 80.00 - 64.70
Номінальний рівень доходності, % 12.00 16.00 16.00 14.00 12.94
Термін обігу (днів) 168 343 511 203 483
дата погашення 05.04.2023 27.09.2023 13.03.2024 10.05.2023 14.02.2024
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 22701000 135147000 10021000 4005000000 2000000000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 22701000 135147000 10021000 4005000000 2000000000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 467725000 6773982000 501541000 4005000000 4139798000
Кількість поданих заявок, шт. 12 10 18 2 2
Кількість задоволених заявок, шт. 12 10 18 2 2
Максимальний рівень доходності облігацій,% 12.00 14.00 16.00 14.00 18.50
Мінімальний рівень прибутковості облігацій. % 12.00 14.00 16.00 14.00 18.50
Встановлена прибутковість. % 12.00 14.00 16.00 14.00 18.50
Середньозважена прибутковість. % 12.00 14.00 16.00 14.00 18.50
Надходження до бюджету 21512829.66 138668930.82 10170413.11 3715678800.00 1917720000.00

Дані: Мінфін України

· * - військові облігації

Підсумки аукціонів державних облігацій в іноземній валюті

Номер аукціону169170*
Код випуску облігаційДорозміщення UA 4000216923 (Ном. в ін.вал. $ США)Дорозміщення UA 4000225775(Ном. в ін.вал. $ США)
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт, - -
Дата розміщення 18.10.2022 18.10.2022
Дата оплати за придбані облігації 19.10.2022 19.10.2022
Дата сплати відсотків 30.03.2023 27.10.2022
Дата сплати відсотків   27.04.2023
Розмір купонного платежу однією облігацію 19.50 18.50
Номінальний рівень доходності. % 3.90 3.70
Термінобігу (днів) 162 190
дата погашення 30.03.2023 27.04.2023
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 294698000 17084000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 294698000 17084000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 401465000 223915000
Кількість поданих заявок. шт 8 23
Кількість задоволених заявок. шт 8 23
Максимальний рівень доходності облігацій. % 4.25 4.25
Мінімальний рівень прибутковості облігацій. % 4.25 4.25
Встановлена прибутковість. % 4.25 4.25
Середньозважена прибутковість. % 4.25 4.25
Надходження до бюджету 294907235.58 17340089.16

Дані: Мінфін України
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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