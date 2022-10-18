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Обсяг біткоїнів на гаманцях ходлерів досяг п’ятирічного максимуму
12:09 18.10.2022 |
Загальний обсяг біткоїнів на гаманцях довгострокових інвесторів та втрачених ВТС досяг максимального за п'ять років показника.
Це свідчить про зменшення активної ринкової пропозиції першої криптовалюти, що потенційно вказує на оптимістичні перспективи для її вартості за умови зростаючого чи незмінного попиту на неї.
Водночас у CryptoQuant зазначили про продовження ведмежого тренду. Аналітики вказали, що інвестори, які придбали біткоїн після грудня 2020 року, наразі зазнають збитків.
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