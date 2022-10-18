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Німеччина припинить пільговий обмін гривні на євро до 30 жовтня
08:56 18.10.2022 |
Німеччина оголосила про завершення своєї програми, яка надавала українським біженцям можливість обмінювати українські гривневі банкноти на євро за фіксованим курсом.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Мінфіну Німеччини.
"Федеральне міністерство фінансів та Німецький Бундесбанк домовилися з Національним банком України про припинення дії програми обміну гривні на євро" - йдеться у повідомленні.
Програма була запроваджена з метою надання допомоги біженцям з України. Спочатку попит на неї був високим, але потім різко знизився, і кількість операцій зараз дуже низька.
Німецький комітет банківської індустрії (Deutsche Kreditwirtschaft) та його банки-учасники і ощадні банки прийматимуть та обмінюватимуть гривню не пізніше 30 жовтня 2022 року, залежно від часу їхньої роботи.
У більшості випадків останнім банківським днем для обміну буде 28 жовтня 2022 року.
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