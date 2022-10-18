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АНАЛІТИКА

Ціна на золото 18 жовтня демонструє стабільність на різноспрямованих факторах

08:36 18.10.2022 |

Фінанси

 

Ціна на золото у вівторок вранці слабо змінюється, залишаючись поблизу позначки 1 665 доларів за тройську унцію, на ринку діють різноспрямовані фактори, свідчать дані торгів.

Станом на 7:50 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростає на символічні 0,45 долара, або на 0,03%, до 1 664,45 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дорожчає на 0,54% до 18,82 долара за унцію.

Світові фондові ринки схильні до зростання під час торгів. Так, біржі США помітно зросли в понеділок, азіатські біржі наслідують позитивну динаміку в ході торгів вівторка. Для ціни золота як активу-прихістку це негативно.

З іншого боку, долар, що дешевшає зараз по відношенню до інших основних світових валют, позитивний для попиту на золото, яке в цьому випадку стає більш доступним для інвесторів, які володіють іншою валютою.

Загалом учасники торгів виявляють обережність в очікуванні економічних прогнозів. Ринки практично одноголосно очікують на підвищення облікової ставки Федеральною резервною системою (ФРС) США в листопаді колишніми темпами - ще на 0,75 процентного пункту. У той же час інвестори продовжують стежити за ситуацією у Великій Британії, де раніше скасували майже всі заплановані заходи "підтримки" економіки країни, розроблені колишнім міністром фінансів Квазі Квартенгом.
Ключові теги: золото
 

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