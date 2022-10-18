Фунт продовжує зміцнюватися до долара в очікуванні змін у фінансовій політиці Британії

Курс фунта стерлінгів до долара продовжує підніматися у вівторок вранці, свідчать дані торгів, ринки продовжують стежити за змінами політики Великобританії.

Станом на 7:40 ЕЕТ курс фунта стерлінгів до долара зростає на 0,45%, до 1,1404 долара з рівня попереднього закриття в 1,1353 долара.

Курс євро до долара водночас збільшується до 0,9861 долара з рівня минулого закриття 0,9838 долара, курс долара до єни знижується до 148,84 єни зі 149,03 єни. Показник раніше піднявся вище 149 єн уперше з 1990 року. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) опускається на 0,18%, до 111,84 пункту.

Курс британської валюти до долара підскочив на 1% у понеділок і продовжує підніматися у вівторок. Напередодні новий глава мінфіну Великобританії Джеремі Хант скасував майже всі заходи, що плануються, щодо "підтримки" економіки країни, розробленого його попередником Квазі Квартенгом і британським урядом на чолі з Ліз Трасс.

Водночас долар загалом дешевшає, оскільки на валютних ринках спостерігається певна схильність трейдерів до ризику. Американські фондові біржі зросли у понеділок, азіатські індекси також демонструють зростання. Долар традиційно вважається надійнішим активом, тому схильність до ризику знижує попит на нього.

Японська валюта продовжує тестувати мінімуми 1990 років до долара. Політика центробанку Японії контрастує з підходом інших великих регуляторів, таких як Федеральна резервна система (ФРС) США, Європейський центральний банк (ЄЦБ) та британський центробанк, які схильні підвищувати ставки рефінансування для боротьби з інфляцією. Японський регулятор зберігає ультрам'яку політику, залишаючи цю ставку на негативному значенні мінус 0,1%.