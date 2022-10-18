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Фондові біржі Азії зростають 18 жовтня слідом за ринками США
08:10 18.10.2022 |
Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у вівторок зростають слідом за фондовими ринками США, свідчать дані торгів.
Станом на 7.32 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite збільшується на 0,16%, до 3 089,74 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,77%, до 2013,15 пункту, гонконгський Hang Seng 05%, до 16792 пунктів. Південнокорейський KOSPI підскакує на 1,14%, до 2246,27 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 1,84%, до 6787,8 пунктів, японський Nikkei 225 - на 1,6%, до 27206,5 пунктів.
Інвестори в Азії з оптимізмом сприйняли торгову сесію понеділка у США, за підсумками якої основні індекси помітно зросли.
Сьогодні очікувалася публікація низки даних у Китаї, таких як ВВП за минулий квартал, промвиробництво та роздрібні продажі. Однак, напередодні державне статистичне управління країни повідомило про перенесення на невизначений термін публікації статданих.
Однак, за словами аналітика ACY Securities Кліффорда Беннетта (Clifford Bennett), які наводить агентство Франс Прес, перспективи азіатських акції сумнівні, оскільки в Китаї є трохи штучно створений ризик рецесії через політику "нульового ковіда".
"Підтверджено, що ця політика залишиться в силі на невизначений термін. Це означає, що Китай зіткнеться з подальшими економічними потрясіннями наступного року", - сказав експерт.
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