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Виплати уряду за ОВДП із початку великої війни перевищили запозичення на 64 мільярди, – НБУ

18:52 17.10.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Уряд України з початку повномасштабного вторгнення Росії залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 100,22 млрд грн, $1,07 млрд та 468,4 млн євро й направив на погашення за внутрішніми борговими цінними паперами 164,21 млрд грн, $1,68 млрд та 168 млн євро.

Як свідчать дані депозитарію Національного банку України (НБУ), із квітня до серпня, а також із початку жовтня сальдо внутрішніх боргових операцій уряду було від'ємним, і за підсумками 1-16 жовтня, зокрема, становило 16,53 млрд грн.

При цьому обсяги залучених урядом коштів на аукціонах із продажу ОВДП перевищували витрати на погашення внутрішніх боргових інструментів лише у березні та вересні.

Упродовж дії воєнного стану Міністерство фінансів підвищувало дохідності за низкою гривневих паперів (максимальна дохідність становила 16% річних), а також за всіма доларовими ОВДП (максимальна дохідність - 4,5% річних). Ставки за гривневими військовими облігаціями на три місяці, а також за ОВДП, номінованими в євро, поки не змінювалися та становлять 9,5% річних та 2,5% річних відповідно.

Найбільший портфель відповідних цінних паперів станом на 17 жовтня утримують банки - первинні дилери.

Портфель військових облігацій, сконцентрований громадянами та бізнесом України, є другим за обсягом та становить:

* 14,55 млрд грн, або 16,2% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 10 жовтня - 14,57 млрд грн, або 16,2%);

* $205,5 млн, або 24,5% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США (на 10 жовтня - $201,8 млн, або 22,9%);

* 147,8 млн євро, або 51,7% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 10 жовтня - 147,7 млн євро, або 51,7%).

Обсяг ОВДП у власності нерезидентів збільшився порівняно з попереднім тижнем і становить 1,31 млрд грн та $2 млн.

Міністерство фінансів 13 жовтня здійснило погашення валютних військових ОВДП на суму $141,85 млн.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 11 жовтня, змогло залучити до держбюджету 3,6 мільярда гривень, майже уся ця сума надійшла від продажу цінних паперів, номінованих у іноземній валюті. Водночас надходження від розміщення номінованих у гривні ОВДП впали до 11,8 мільйона гривень. Це найменша сума з початку повномасштабної війни.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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