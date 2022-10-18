Фінансові новини
- |
- 18.10.22
- |
- 05:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Виплати уряду за ОВДП із початку великої війни перевищили запозичення на 64 мільярди, – НБУ
Уряд України з початку повномасштабного вторгнення Росії залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 100,22 млрд грн, $1,07 млрд та 468,4 млн євро й направив на погашення за внутрішніми борговими цінними паперами 164,21 млрд грн, $1,68 млрд та 168 млн євро.
Як свідчать дані депозитарію Національного банку України (НБУ), із квітня до серпня, а також із початку жовтня сальдо внутрішніх боргових операцій уряду було від'ємним, і за підсумками 1-16 жовтня, зокрема, становило 16,53 млрд грн.
При цьому обсяги залучених урядом коштів на аукціонах із продажу ОВДП перевищували витрати на погашення внутрішніх боргових інструментів лише у березні та вересні.
Упродовж дії воєнного стану Міністерство фінансів підвищувало дохідності за низкою гривневих паперів (максимальна дохідність становила 16% річних), а також за всіма доларовими ОВДП (максимальна дохідність - 4,5% річних). Ставки за гривневими військовими облігаціями на три місяці, а також за ОВДП, номінованими в євро, поки не змінювалися та становлять 9,5% річних та 2,5% річних відповідно.
Найбільший портфель відповідних цінних паперів станом на 17 жовтня утримують банки - первинні дилери.
Портфель військових облігацій, сконцентрований громадянами та бізнесом України, є другим за обсягом та становить:
* 14,55 млрд грн, або 16,2% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 10 жовтня - 14,57 млрд грн, або 16,2%);
* $205,5 млн, або 24,5% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США (на 10 жовтня - $201,8 млн, або 22,9%);
* 147,8 млн євро, або 51,7% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 10 жовтня - 147,7 млн євро, або 51,7%).
Обсяг ОВДП у власності нерезидентів збільшився порівняно з попереднім тижнем і становить 1,31 млрд грн та $2 млн.
Міністерство фінансів 13 жовтня здійснило погашення валютних військових ОВДП на суму $141,85 млн.
Як повідомлялося, Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 11 жовтня, змогло залучити до держбюджету 3,6 мільярда гривень, майже уся ця сума надійшла від продажу цінних паперів, номінованих у іноземній валюті. Водночас надходження від розміщення номінованих у гривні ОВДП впали до 11,8 мільйона гривень. Це найменша сума з початку повномасштабної війни.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Бізнес очікує девальвації гривні вище 42 грн/$ та прискорення інфляції до 25,2% - опитування НБУ
|Глави МЗС країн ЄС затвердили черговий пакет військової допомоги Україні 500 млн євро
|Відповідь США не залежатиме від масштабів використання російської ядерної зброї, - Салліван
|У Міноборони назвали співвідношення втрат українських та російських військ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Виплати уряду за ОВДП із початку великої війни перевищили запозичення на 64 мільярди, – НБУ
|Долар продовжив слабшати 17 жовтня після недавнього ралі
|Єврооблігації України за тиждень подешевшали майже на 8%
|Фондові індекси Азії закрили торги 17 жовтня переважно зростанням
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 17.10.22
|Вартість золота почала зростати 17 жовтня на ослабленні долара
|Азіатські валюти зрозтають 17 жовтня на послабленні долара та падінні юаня на тлі відсутності COVID
Бізнес
|Mercedes-Benz оновив хетчбек та седан A-Class
|Maserati представив нове покоління GranTurismo
|Geely купила частку в Aston Martin
|Ілон Маск випустив і продав 10 000 флаконів духів власного бренду «з ароматом cпаленого волосся» по ціні $100 за одиницю
|«єППО» — застосунок для допомоги українським силам ППО у виявленні та знешкодженні ворожих цілей у небі
|Вперше в історії людства NASA вдалося змінити траєкторію астероїда
|У Google Meet з'явилися автоматичні стенограми відеозустрічей — поки підтримується лише англійська мова