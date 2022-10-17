Єврооблігації України за тиждень подешевшали майже на 8%

Українські єврооблігації за минулий тиждень, що відзначався масованим ракетним обстрілом української енергетичної інфраструктури та російськими погрозами зірвати продовження "зернової ініціативи", втратили в ціні в середньому близько 7,9% і котируються близько рівня історичного мінімуму.

За даними Bloomberg, найменше зниження зафіксовано на короткому кінці кривої, зокрема, доларові єврооблігації-2025 подешевшали на 2,8% - до 22,9% від номіналу, що відповідає прибутковості близько 72,4% річних.

Єврооблігації в доларах із погашенням у 2026-2030 роках котирувалися на кінець минулої п'ятниці в діапазоні 18,3-19,9% від номіналу, що на 1,3-2,1 процентних пункти (п.п.) нижче, ніж тижнем раніше, а їхні поточні ставки зросли до 69,8-41,7% річних.

Ціна найдовших доларових паперів із погашенням у 2031-2035 роках знизилася на 1,4-1,8 п.п. - до 17,7-17,2% від номіналу. Тепер їхню прибутковість становлять відповідно 36,5-34,3% річних.

Щодо єврооблігацій в євро, то динаміка їхньої вартості була схожою - зниження в середньому на 8,2%. На кінець минулого тижня папери з погашенням у 2028 році котирувалися по 18,2%, у 2032 році - по 17,4% від номіналу. З урахуванням нижчої номінальної відсоткової ставки порівняно з доларовими паперами це відповідало прибутковості до погашення 48,8% у першому випадку та 32,1% річних - у другому.

Дещо менше подешевшали ВВП-варанти - на 5,1%, до 26,7% від умовної вартості.

Загалом за місяць після підйому, зумовленого великими успіхами українських ЗСУ на фронті, котирування єврооблігацій України опустилися в середньому на 20,1%, ВВП-варантів - на 20,3% та опустилися на рівень, наближений до історичного мінімуму.

